Ngày 21-11, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp UBND xã Trà Vân tổ chức Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề “Kết nối miền Di sản”.

Người dân và du khách hòa mình vào không khí sôi nổi, giao lưu nhảy sạp cùng đồng bào các dân tộc tại sân Bảo tàng Đà Nẵng

Ngày hội giới thiệu nhiều không gian văn hóa đặc sắc, kết nối di sản vật thể và phi vật thể của Đà Nẵng cùng các vùng miền.

Trong đó, không gian “Thanh âm Di sản” mang đến các loại hình nghệ thuật dân gian như Bài Chòi, Hát Tuồng, Hò Khoan xứ Quảng, Hò Ba Lý.

Nghệ nhân làng nghề dệt chiếu Bàn Thạch tận tình hướng dẫn em nhỏ trải nghiệm từng công đoạn dệt chiếu truyền thống

Học sinh hào hứng trải nghiệm công đoạn tráng bánh truyền thống dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân

Không gian “Nghề Di sản” giới thiệu các nghề truyền thống như dệt chiếu Bàn Thạch, làm đường bát Quế Sơn, bánh tráng Túy Loan, nước mắm và đan lưới Mân Thái qua hoạt động trình diễn, trải nghiệm cùng nghệ nhân.

Bạn trẻ trải nghiệm nghệ thuật viết thư pháp dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân

Văn hóa đồng bào các dân tộc được tái hiện tại các không gian “Hương sắc đại ngàn”, “Khám phá sắc màu văn hóa dân tộc” với trang phục, nhạc cụ, nghề thủ công, sản vật địa phương và các điệu múa, tiếng cồng chiêng truyền thống.

Nghệ nhân dân tộc Tày hướng dẫn du khách trải nghiệm kỹ thuật đan lát thủ công truyền thống

Triển lãm “Họa sắc Nam Ô” giới thiệu những tác phẩm hội họa, sắp đặt lấy cảm hứng từ cảnh quan, di tích và đời sống làng cổ Nam Ô.

Du khách quốc tế thích thú lắng nghe thuyết minh và tìm hiểu các tác phẩm hội họa tại không gian triển lãm “Họa sắc Nam Ô”

Bên cạnh đó, ngày hội tổ chức lễ hiến tặng hiện vật, gameshow “Hành trình khám phá Di sản”, “Hộ chiếu Di sản”, flashmob “Vũ điệu Di sản” và không gian trải nghiệm “Áo dài và Việt phục”.

Các em nhỏ hào hứng học đan lát thủ công từ các nghệ nhân cao tuổi tại khu vực trải nghiệm nghề truyền thống

Dịp này, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận 4.115 hiện vật, tài liệu do các cá nhân, gia đình trao tặng, bổ sung nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, bảo tồn di sản.

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng trao hoa và giấy chứng nhận tri ân cá nhân đã hiến tặng hiện vật, tư liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn di sản

Đồng bào dân tộc giới thiệu và chế biến các món ẩm thực truyền thống đặc trưng

Trình diễn giã gạo truyền thống

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng, bảo tồn di sản trong đời sống hiện đại không chỉ là gìn giữ những giá trị được trao truyền, mà còn đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, để các thế hệ hôm nay tiếp tục đón nhận và phát huy. Với chủ đề “Kết nối miền Di sản”, ngày hội góp phần kết nối các vùng văn hóa, người gìn giữ di sản với công chúng, lan tỏa bản sắc văn hóa trong đời sống hôm nay.

Ngày hội diễn ra từ nay đến ngày 22-11.

Đông đảo sinh viên Đà Nẵng nghe giới thiệu về giá trị lịch sử, nghệ thuật của các hiện vật tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa, học sinh, sinh viên Đà Nẵng tham quan, tìm hiểu tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử qua hệ thống hiện vật trưng bày.

XUÂN QUỲNH - THANH ÁI - PHƯƠNG ANH