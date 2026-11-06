Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM trao Huy hiệu Đảng đến 2 đảng viên

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Tô Đình Tuân, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông; đại diện cấp ủy tổ chức Đảng trực thuộc và lãnh đạo các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải và đồng chí Lê Văn Minh trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng đến các đảng viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dịp này, Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM có 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Khanh, đảng viên Chi bộ Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Đồng chí Phan Phước Thi, đảng viên Chi bộ Tòa soạn Báo in, trực thuộc Đảng bộ bộ phận Báo Sài Gòn Giải Phóng, được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh chia sẻ, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi đảng viên.

Đồng chí Lê Văn Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Lê Văn Minh đánh giá, đồng chí Nguyễn Văn Khanh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, ý thức giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, có nhiều đóng góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Với cương vị Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và Truyền thông hiện nay, đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo Trung tâm triển khai các hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ những người làm công tác truyền thông đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.

Đồng chí Phan Phước Thi luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gắn bó với nghề báo. Những năm tháng công tác và cống hiến của đồng chí là một phần trong hành trình xây dựng, phát triển và khẳng định vai trò, uy tín của Báo Sài Gòn Giải Phóng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền và phục vụ bạn đọc.

Đại biểu cùng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Dù ở vị trí công tác khác nhau, hai đồng chí đều có điểm chung là sự kiên định về lý tưởng, tinh thần trách nhiệm và quá trình cống hiến bền bỉ. Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM trân trọng ghi nhận và mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, phẩm chất của người đảng viên, là tấm gương để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ học tập, noi theo”, đồng chí Lê Văn Minh nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Văn Minh nhấn mạnh, đây là giai đoạn đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới, đòi hỏi toàn Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM phải nhanh chóng ổn định tổ chức, đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Với 8 tổ chức Đảng trực thuộc, Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM có trách nhiệm lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động phát huy truyền thống, thế mạnh, bản sắc của từng cơ quan báo chí. Tăng cường phối hợp, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chung, xây dựng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM phát triển theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, chuyên nghiệp, hiện đại.

Trong quá trình đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đề cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Mỗi cán bộ, đảng viên chủ động đổi mới tư duy, phương thức làm việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Khanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đón nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Khanh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý trong đợt ngày 7-11-2026. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, giữ vững niềm tin với Đảng và phát huy tinh thần gương mẫu.

Các đảng viên Chi bộ Tòa soạn Báo in, trực thuộc Đảng bộ bộ phận Báo Sài Gòn Giải Phóng, chúc mừng đồng chí Phan Phước Thi

CẨM TUYẾT