TPHCM: Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đến 146 đảng viên

Ngày 6-11, nhiều xã, phường tại TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026, ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại phường Xuân Hòa, dự lễ có đồng chí Phạm Thị Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Dịp này, Đảng bộ phường Xuân Hòa có 46 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà và đồng chí Mai Bá Trước trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Ý LINH

Đại diện các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Đỗ Thế Tản (55 năm tuổi Đảng, Chi bộ khu phố 10) bày tỏ niềm tự hào, khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, nêu gương trong cuộc sống và tích cực đóng góp cho địa phương.

Đồng chí Mai Bá Trước, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng đối với những cống hiến bền bỉ của các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Nguyễn Đình Phát, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Ý LINH

Dịp này, UBND phường Xuân Hòa tặng giấy khen cho 21 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nội dung “5 không”; Đảng ủy phường công nhận 24 mô hình “Việc có ý nghĩa giúp dân” tiêu biểu năm 2026.

Phường cũng khen thưởng 6 tập thể, 28 cá nhân trong đợt 1 Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số công tác Đảng.

Tại phường Bình Trị Đông, Đảng bộ phường có 14 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Bình Trị Đông trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: LÊ THOA

Bí thư Đảng ủy phường Bình Trị Đông Trần Xuân Điền khẳng định, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng đối với công lao, cống hiến và quá trình rèn luyện, phấn đấu của các đảng viên. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của phường và TPHCM.

Tại phường Phú Thạnh, Đảng bộ phường có 24 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Lãnh đạo phường Phú Thạnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: CẨM TUYẾT

Trong đó, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại phường Phú Thọ Hòa, Đảng bộ phường có 48 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng.

Trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 18 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo phường Phú Thọ Hòa trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: CẨM TUYẾT

Tại xã Xuân Thới Sơn, sáng cùng ngày, Đảng bộ xã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên.

Lãnh đạo xã Xuân Thới Sơn trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ý LINH - LÊ THOA - CẨM TUYẾT - NGUYỄN TÂN