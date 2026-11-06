Xây dựng niềm tự hào và trách nhiệm chung đối với quê hương

Ngày 5-11, tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (24-11).

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu của xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cách đây tròn 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời dạy của Người đặt ra trách nhiệm lâu dài: lấy những giá trị tốt đẹp của dân tộc để bồi dưỡng con người, định hướng lối sống, cách ứng xử và con đường đi tới của đất nước. Trong những giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết luôn giữ một vị trí đặc biệt. Đoàn kết giúp dân tộc ta vượt qua thử thách; văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước, nghĩa tình và ý thức trách nhiệm để sự đoàn kết ấy ngày càng bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang một ý nghĩa sâu sắc. Đó là dịp để mỗi người hiểu thêm về cội nguồn, trân trọng di sản của dân tộc mình, hiểu và quý hơn văn hóa của đồng bào mình, cùng vun đắp những giá trị chung của di sản văn hóa dân tộc Việt Nam trong từng gia đình, từng cộng đồng dân cư, từng cá nhân. Ngày hội văn hóa đại đoàn kết tại các khu dân cư cũng là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, giúp thế hệ trẻ trân trọng cội nguồn, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận những đóng góp của nhân dân ấp Đa Lộc, xã Châu Thành; của các vị chức sắc, chức việc, chư tăng, người có uy tín và những người đang âm thầm gìn giữ di sản, chăm lo việc chung. Mỗi người truyền dạy chữ Khmer, mỗi nghệ nhân dìu dắt lớp trẻ, mỗi gia đình giúp đỡ hàng xóm, mỗi cán bộ tận tụy với dân đều đang góp phần làm cho văn hóa có sức sống, cho tình đoàn kết có nền tảng bền chắc.

Để ngày hội tạo được sức lan tỏa lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng các tổ chức thành viên và nhân dân vun đắp sự gắn bó giữa các cộng đồng, xây dựng niềm tự hào và trách nhiệm chung đối với quê hương sau hợp nhất. Các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nghĩa cộng đồng, giáo dục truyền thống cần tạo cơ hội để bà con các địa bàn gặp gỡ, hiểu biết và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Mỗi dân tộc được gìn giữ bản sắc, mỗi người được lắng nghe và có cơ hội đóng góp cho việc chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, từ ngày hội ở ấp Đa Lộc hôm nay, tình nghĩa ấy tiếp tục được vun đắp trong từng mái nhà, từng xóm ấp, phum sóc. Để mỗi em nhỏ lớn lên được nghe và hiểu tiếng nói của dân tộc mình, biết trân trọng văn hóa của đồng bào mình. Mỗi người cao tuổi yên lòng vì những điều quý báu đã có người tiếp nối. Mỗi gia đình lúc khó khăn luôn tìm thấy sự sẻ chia của cộng đồng.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng quà cho tập thể và đại diện các gia đình tiêu biểu; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao tặng 15 căn nhà Đại đoàn kết năm 2026 cho các gia đình khó khăn xã Châu Thành.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã dự Lễ khởi công xây dựng Nhà Văn hóa ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ Trung tướng Sơn Cang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II - Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, nay là tỉnh Vĩnh Long.

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TTXVN