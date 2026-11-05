Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến Đại tá Lương Văn Thượng

Chiều 5-11, Đoàn công tác Trung ương do ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Lương Văn Thượng (97 tuổi), đảng viên Chi bộ Khu vực 9, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Trần Đức Thắng đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, chúc mừng và bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến của Đại tá Lương Văn Thượng. Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là sự ghi nhận mốc thời gian mà còn là sự tôn vinh trọn vẹn cả một đời cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế vẻ vang của đảng viên Lương Văn Thượng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

đến đảng viên Lương Văn Thượng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ, trong suốt thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Lương Văn Thượng trưởng thành từ một cán bộ công tác tại các chiến trường miền Tây Nam Bộ, tham gia nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, cho đến khi giữ cương vị Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận 979, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9.

Dù ở bất kỳ vị trí nào, đồng chí Lương Văn Thượng cũng tuyệt đối trung thành, nêu cao danh dự và giữ trọn lời thề của người người cộng sản. Đồng chí là tấm gương sáng, niềm tự hào của Đảng bộ Quân khu 9, Đảng bộ TP Cần Thơ và là chỗ dựa tinh thần vô giá cho các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.

TUẤN QUANG