Đề xuất hoàn thiện cơ chế bảo vệ người lao động khi khai báo tai nạn lao động

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 9-11, các đại biểu thảo luận, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.