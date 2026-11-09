Không khí lạnh tràn về, Hà Nội 17-19 độ C

Từ sáng sớm nay, 9-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Hà Nội. Từ khoảng 3-5 giờ sáng, Hà Nội bắt đầu xuất hiện gió mạnh kèm mưa, thời tiết chuyển lạnh rõ rệt.