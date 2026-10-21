Đề xuất quản lý chặt giá thiết bị y tế, ngăn tình trạng mua bán lòng vòng để nâng giá

Sáng 21-10, các đại biểu Quốc hội nghe tờ trình và thẩm tra về dự án: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tờ trình về dự án luật, sáng 21-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngăn tình trạng mua bán lòng vòng nâng giá thiết bị

Trình bày tờ trình, về việc sửa đổi, bổ sung Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin, dự thảo cắt giảm thủ tục “mỗi cơ sở phải lập một hồ sơ phương án giá” để gửi Bộ Y tế phê duyệt và thay thế bằng việc giao Bộ Y tế quy định “định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh để áp dụng chung theo cấp chuyên môn”.

Đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 21-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo tờ trình, lợi ích của phương án sửa đổi không chỉ là "tiết kiệm chi phí vật chất" mà là "giảm đáng kể chi phí tuân thủ pháp luật, giải phóng nguồn lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan quản lý" để tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định cho phép các tỉnh, thành phố được tự quyết định triển khai các kỹ thuật, phương pháp mới theo phân cấp của Bộ Y tế. Riêng đối với kỹ thuật loại đặc biệt, thẩm quyền tự quyết định được trao cho các địa phương không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thủ đô và Luật Phát triển đô thị.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước chỉ được quyền quyết định giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; giá dịch vụ không theo yêu cầu tiếp tục do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc HĐND cấp tỉnh quy định theo thẩm quyền.

Phiên họp tại hội trường sáng 21-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Cũng theo tờ trình, việc sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý thiết bị y tế nhằm quản lý giá thiết bị y tế và tình trạng mua bán lòng vòng để nâng giá.

Trong đó, quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng; công khai theo lộ trình thông tin về giá thiết bị y tế và các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế; áp dụng các biện pháp để phục vụ truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chuỗi cung ứng; thực hiện công khai giá niêm yết và cập nhật khi có thay đổi giá niêm yết trên hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị y tế...

Mở rộng cơ hội tiếp cận sinh phẩm điều trị

Với Luật Dược, nội dung sửa đổi, bổ sung giúp Việt Nam tiếp cận được với các sinh phẩm để điều trị các loại bệnh mà trong nước chưa có thuốc điều trị như ung thư;, thiếu máu, viêm gan B mạn tính và viêm gan C mạn tính, bệnh máu khó đông di truyền, các bệnh tự miễn mạn tính... Các sinh phẩm tương tự này đều đã có sinh phẩm tham chiếu được cấp phép lưu hành tại Nhật Bản và Hoa Kỳ nhưng chưa đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Bên cạnh đó là các nội dung sửa đổi để tăng cường quản lý giá thuốc, công bố giá bán buôn và phương pháp xác định giá bán buôn thuốc dự kiến...

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra, sáng 21-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày báo cáo thẩm tra, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quy định rõ "người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì vẫn được thanh toán phần chi phí theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo pháp luật về bảo hiểm y tế".

Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành việc bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về quản lý thiết bị y tế; đồng thời đề nghị, việc quy định nguyên tắc quản lý theo vòng đời và chuỗi cung ứng cần gắn với yêu cầu bảo đảm truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Biên độ giá cần được quy định linh hoạt phù hợp với tính đa dạng về nhóm, chủng loại thiết bị y tế; trách nhiệm cập nhật giá kê khai cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước với chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân kinh doanh...

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành với nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc, đồng thời đề nghị Chính phủ nghiên cứu giải pháp để kiểm soát tình trạng hồ sơ xác nhận quảng cáo thuốc không được chấp thuận tại địa phương này nhưng tiếp tục đề nghị xác nhận tại địa phương khác.

PHAN THẢO