Đồng chí Lê Quốc Phong: Bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất

Trưa 12-11, phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất; dành trọn thời gian, tâm huyết, sức lực, tình cảm, trí lực cho nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

Đồng chí Lê Quốc Phong gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ và đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM đã tin tưởng, lựa chọn, giới thiệu; cảm ơn các đại biểu HĐND TPHCM đã tín nhiệm bầu đồng chí giữ trọng trách mới.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí khẳng định, sự quan tâm, tin tưởng ấy là động lực to lớn để thêm vững vàng thực hiện nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vinh dự.

Thành phố đang có nhiều thuận lợi, nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ với các cơ chế, chính sách vượt trội. Truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, được vun đắp qua nhiều thế hệ, cùng thành quả phát triển của các địa phương trước hợp nhất là nền tảng quan trọng để UBND TPHCM kế thừa, tạo đột phá, phát huy vai trò cực tăng trưởng, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức cần phải tập trung để giải quyết.

Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND, sáng 12-11. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Quốc Phong xác định các nhiệm vụ trọng yếu là nhanh chóng hoàn thiện việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; duy trì mức tăng trưởng hai con số trong suốt nhiệm kỳ; đẩy mạnh cải cách hành chính. Thành phố tập trung giải quyết 4 vấn đề lớn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao nhiệm vụ là vấn đề kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy. Triển khai hiệu quả quy hoạch thành phố đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm; xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đồng chí mong nhận sự quan tâm, đóng góp ý kiến, đề xuất, hiến kế, phản ánh kịp thời của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức và tất cả các cá nhân, đơn vị, tập thể trong và ngoài nước quan tâm đến sự phát triển của thành phố.

Đồng chí cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM tại kỳ họp, nhanh chóng cụ thể hóa và triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đồng chí gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND thành phố vừa hoàn thành nhiệm vụ.

“Công việc phía trước còn rất nhiều. Sau kỳ họp này, cá nhân tôi sẽ bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất; sẽ dành trọn thời gian, tâm huyết, sức lực, tình cảm, trí lực cho nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất. Đó là cam kết và cũng là lời hứa của tôi trước Thành ủy, HĐND và nhân dân thành phố”, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định.

NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG