Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026: HĐND TPHCM dự kiến xem xét hơn 100 nội dung

Ngày 10-11, Thường trực HĐND TPHCM phối hợp với Thường trực UBND TPHCM và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức cuộc họp liên tịch nhằm thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TPHCM khóa XI.

Chủ trì có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: LAN PHƯƠNG

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM Võ Anh Tuấn thông tin kỳ họp thường lệ HĐND TPHCM khoá XI nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12-2026,

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo trọng tâm về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, nhiệm vụ và giải pháp năm 2027; kết quả thực hiện chủ đề năm 2026: “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân”; báo cáo quyết toán ngân sách, ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2026 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2027 cùng các tờ trình của UBND Thành phố. Đặc biệt, kỳ họp sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thống nhất với nội dung, chương trình kỳ họp. Đối với những nội dung cấp bách, quan trọng, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành phải chủ động, trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đồng thời, giao giám đốc các sở, ngành chuẩn bị nội dung trả lời kiến nghị cử tri và các vấn đề phục vụ phiên chất vấn tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh kết luận cuộc họp. Ảnh: LAN PHƯƠNG

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát, đăng ký xây dựng Nghị quyết đối với các nội dung quy phạm pháp luật; tập trung xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và chất lượng theo quy định.

Đồng chí đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành và trưởng các Ban HĐND Thành phố phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu; chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình đăng ký, xây dựng dự thảo Nghị quyết, tổ chức khảo sát và thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp. Đối với những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc hoặc có ý kiến khác nhau, kịp thời báo cáo, xin ý kiến Thường trực HĐND Thành phố và lãnh đạo UBND Thành phố phụ trách lĩnh vực để trao đổi, thống nhất hướng xử lý.

Các đại biểu dự cuộc họp. Ảnh: LAN PHƯƠNG

Trong thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, giải quyết và trả lời đầy đủ đối với 136 nội dung kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 thuộc thẩm quyền, bảo đảm chất lượng trả lời, tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Kỳ họp thường lệ cuối năm dự kiến sẽ xem xét 80 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật, gồm 53 dự thảo nghị quyết triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị và 27 nội dung khác. Đồng thời, xem xét 23 dự thảo nghị quyết cá biệt, trong đó có 4 dự thảo nghị quyết triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị và 19 nội dung khác.

LAN PHƯƠNG - THU HƯỜNG