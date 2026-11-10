TPHCM và Bỉ đẩy nhanh triển khai các chương trình hợp tác

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp tân Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Bỉ, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Lãnh đạo TPHCM đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ hồi tháng 4-2025 và chuyến thăm, làm việc tại Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 10 vừa qua, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, Bỉ hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của TPHCM tại châu Âu. Trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 660 triệu USD. Bỉ có 62 dự án đầu tư tại TPHCM với tổng vốn đăng ký hơn 73 triệu USD. Đồng chí Nguyễn Văn Được cảm ơn sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Bỉ trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, nông nghiệp, y tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao kinh nghiệm và thế mạnh của Bỉ trong lĩnh vực năng lượng, logistics và cảng biển, đồng thời mong muốn Đại sứ Pieter Leenknegt tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ giữa TPHCM và các đối tác Bỉ.

Về việc triển khai dự án đầu tư nhà máy xử lý tái chế chất thải y tế, chất thải công nghiệp nguy hại theo hướng phát triển bền vững tại khu vực TPHCM, giữa Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TPHCM (CITENCO) và Công ty AMB – ECOSTERYL (Bỉ), đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết Thành phố đang xem xét các thủ tục liên quan đến chính sách đầu tư và giao, cho thuê đất tại Khu liên hợp xử lý chất thải Phước Hiệp (xã Tân An Hội).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quà lưu niệm tặng tân Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tân Đại sứ Bỉ Pieter Leenknegt bày tỏ niềm vui và tự hào về sự phát triển tích cực trong quan hệ đối tác giữa hai nước, đồng thời cho biết các doanh nghiệp Bỉ đánh giá cao môi trường đầu tư tại TPHCM, thu hút nhiều phái đoàn doanh nghiệp từ vùng Flanders và Wallonia (Bỉ) trong thời gian qua.

Theo Đại sứ Leenknegt, Bỉ có thế mạnh về công nghệ nhà máy điện hạt nhân quy mô nhỏ; tập đoàn John Cockerill của Bỉ đã mở văn phòng đại diện tại TPHCM để thúc đẩy hợp tác.

Đại sứ Leenknegt tin tưởng lãnh đạo TPHCM tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác đẩy nhanh triển khai dự án xử lý chất thải y tế và chất thải nguy hại, tại Khu liên hợp xử lý chất thải Phước Hiệp.

Lãnh đạo TPHCM và tân Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt chụp ảnh chung. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại sứ Bỉ đề xuất thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa TPHCM thành phố Antwerp của Bỉ. Theo Đại sứ, cả hai thành phố đều có thế mạnh về cảng biển và logistics. Ngoài ra, Antwerp đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược kết nối với châu Âu, có nhiều tiềm năng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ thống cảng biển với TPHCM.

Hai bên cũng trao đổi về định hướng tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, logistics, y tế, dược phẩm, sản xuất vaccine và thiết kế chip.

THỤY VŨ