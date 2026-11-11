Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đưa hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản đi vào thực chất, chuyển từ giới thiệu cơ hội đầu tư sang chuẩn bị các dự án đủ điều kiện huy động vốn, từ ký kết thỏa thuận sang triển khai và đánh giá bằng kết quả thực tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11-11 (giờ địa phương), tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản với chủ đề “Hợp tác tài chính và huy động vốn phát triển hạ tầng chiến lược”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. Ảnh: TTXVN

Phát biểu mở đầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhu cầu đầu tư rất lớn cho hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics, hạ tầng số và các động lực tăng trưởng mới. Với tiềm lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư, quản trị và mạng lưới nhà đầu tư quốc tế, Nhật Bản là đối tác quan trọng mà Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn mong muốn các đối tác Nhật Bản đưa ra những đề xuất cụ thể về cơ hội hợp tác, điều kiện thực hiện và phương thức phối hợp. Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan sẵn sàng trao đổi, nghiên cứu các kiến nghị phù hợp với chức năng, thẩm quyền và quy định pháp luật.

Tại cuộc gặp gỡ, lãnh đạo các định chế tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản đã trao đổi, đề xuất nhiều hướng hợp tác lâu dài, tập trung vào phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn và Trung tâm Tài chính quốc tế; huy động nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, các giải pháp huy động vốn và mô hình tài trợ khả thi, bảo đảm lợi ích của các bên.

Chuyển mạnh sang hợp tác phát triển thị trường tài chính

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn. Nếu trong những thập kỷ qua, hợp tác tài chính hai nước đã góp phần xây dựng nhiều công trình quan trọng, thì những thập kỷ tới, Việt Nam và Nhật Bản cần cùng phát triển các phương thức huy động vốn hiện đại, kiến tạo những công trình hạ tầng chiến lược và năng lực cạnh tranh mới cho tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm kỷ luật tài khóa, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng thị trường tài chính minh bạch, hiện đại, an toàn và có khả năng dự báo cao.

Trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, Việt Nam tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cảng hàng không, cảng biển, hạ tầng logistics, năng lượng, hạ tầng số và các hành lang kinh tế chiến lược. Những nhiệm vụ này đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn, đa dạng và dài hạn, vượt quá khả năng đáp ứng của riêng ngân sách nhà nước hoặc một kênh huy động vốn đơn lẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ cung cấp và tiếp nhận nguồn vốn sang quan hệ đối tác cùng phát triển thị trường tài chính, thiết kế các giải pháp huy động vốn hiệu quả và đầu tư vào những công trình, lĩnh vực tạo dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE). Ảnh: TTXVN

Về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cùng phát triển thị trường tài chính và thị trường vốn hiện đại, minh bạch, an toàn, nâng cao năng lực huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế. Việt Nam mong muốn các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, tổ chức bảo hiểm và định chế tài chính Nhật Bản tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng thị trường, công cụ tài chính hiện đại, sản phẩm đầu tư dài hạn và năng lực quản trị rủi ro; nghiên cứu khả năng tham gia tư vấn, thu xếp và đầu tư vào các công cụ huy động vốn quốc tế phù hợp của Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường kết nối thị trường tài chính hai nước và khu vực; phát huy vai trò của Trung tâm Tài chính quốc tế trong kết nối các dòng vốn đầu tư, phát triển sản phẩm tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hội nhập kinh tế. Hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác về tài trợ thương mại, thị trường vốn, quản lý tài sản, tài chính xanh, công nghệ tài chính và đào tạo nhân lực chất lượng cao, qua đó kết nối nguồn vốn từ Nhật Bản và thị trường quốc tế với các cơ hội đầu tư tại Việt Nam và khu vực.

Đổi mới phương thức huy động vốn cho hạ tầng chiến lược

Một định hướng quan trọng khác được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là đổi mới phương thức huy động và cấu trúc vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng chiến lược, chuyển cơ hội hợp tác thành các dự án khả thi và công trình cụ thể.

Theo đó, các ngân hàng, định chế tài chính và tập đoàn Nhật Bản cần tăng cường hợp tác với đối tác Việt Nam trong nghiên cứu, thiết kế mô hình đầu tư và cấu trúc tài chính phù hợp với từng loại dự án. Đối với công trình hạ tầng công cộng có hiệu quả kinh tế - xã hội lớn nhưng khả năng thu hồi vốn trực tiếp hạn chế, cần phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công, vốn ODA và các khoản vay ưu đãi.

Với dự án có khả năng khai thác thương mại, tạo nguồn thu ổn định, cần khuyến khích huy động vốn doanh nghiệp, quỹ đầu tư hạ tầng, tài trợ dự án và hợp tác công - tư. Đối với dự án có lợi ích phát triển lớn nhưng chưa đủ sức hấp dẫn vốn thương mại, hai bên có thể nghiên cứu mô hình tài chính hỗn hợp, kết hợp nguồn lực công và tư, với cơ chế phân bổ, chia sẻ rủi ro hợp lý, đúng pháp luật và phù hợp khả năng cân đối nguồn lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt nam chụp ảnh chung với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các đối tác Nhật Bản cùng Việt Nam nghiên cứu, lựa chọn những dự án có tiềm năng hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên để hình thành các công trình hạ tầng hiện đại, hiệu quả; đồng thời mở rộng hợp tác tài chính xanh, tài chính bền vững, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các định chế tài chính, doanh nghiệp quốc tế đầu tư, kinh doanh hiệu quả, lâu dài trên cơ sở tuân thủ pháp luật, cạnh tranh bình đẳng và hài hòa lợi ích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp với các cơ quan, định chế tài chính và doanh nghiệp Nhật Bản, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có. Trong đó, tập trung lựa chọn những lĩnh vực, dự án và chương trình hợp tác khả thi; làm rõ nhu cầu vốn, phương thức đầu tư, cơ chế quản trị rủi ro và trách nhiệm của từng bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ giới thiệu cơ hội đầu tư sang chuẩn bị các dự án đủ điều kiện huy động vốn; từ trao đổi định hướng sang xây dựng phương án hợp tác cụ thể; từ ký kết thỏa thuận sang tổ chức triển khai và đánh giá bằng kết quả thực tế.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo.

Với nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tiềm lực tài chính và kinh nghiệm của Nhật Bản cùng quyết tâm cải cách, tiềm năng phát triển của Việt Nam, hai nước có điều kiện đưa hợp tác tài chính sang giai đoạn mới sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn.

TTXVN