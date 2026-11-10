Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt Trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính

Ngày 10-11, tại Hoàng Cung Nhật Bản, Nhà Vua Nhật Bản Naruhito đã trao Huân chương Mặt Trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cũng trong đợt trao tặng này, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã trao Huân chương Mặt Trời mọc, có ngôi sao vàng và bạc cho nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.

Cũng trong đợt trao tặng này, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã trao Huân chương Mặt Trời mọc, có ngôi sao vàng và bạc cho nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng.

Nhà Vua Nhật Bản Naruhito chúc mừng nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: KYODO NEWS/TTXVN

Trong thời gian đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có những đóng góp hết mình trong việc nâng cấp quan hệ Nhật Bản - Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới vào năm 2023, đồng thời nỗ lực thúc đẩy cụ thể hóa và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hợp tác, nhằm đưa khuôn khổ quan hệ song phương mới đạt được những kết quả thực chất.

Đặc biệt, các cuộc đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản do nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì đã được tổ chức tới 3 lần trong khoảng một năm từ tháng 3-2025 đến tháng 3-2026, qua đó mở ra phương hướng giải quyết và tạo chuyển biến trong việc tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Trong chuyến thăm Nhật Bản tháng 11-2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Kishida Fumio đã nhất trí về phương châm “Chân thành - tình cảm - tin cậy” trong quan hệ hai nước. Tháng 4-2022, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Kishida tới Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng ông bức thư pháp thể hiện phương châm này bằng tiếng Việt và tiếng Nhật.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các cá nhân được trao tặng Huân chương chụp ảnh lưu niệm tại Hoàng Cung Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Tháng 8-2024, khi tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở phương châm “chân thành, tình cảm, tin cậy, thực chất, hiệu quả”. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh liên kết kinh tế, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Kể từ khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào năm 2016, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã liên tục giữ cương vị đồng Chủ tịch Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam, đồng thời cùng với Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và Chính phủ Nhật Bản chủ trì nhiều hội nghị quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam gặp phải.

TTXVN