Truyền thông Nhật Bản tiếp tục đưa tin đậm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Truyền thông Nhật Bản tiếp tục đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Nhật Bản, trong đó có buổi gặp gỡ các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo, triển lãm điêu khắc nhỏ “Đối thoại” tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa và nhiều hoạt động quan trọng khác.

Hãng thông tấn Kyodo có bài viết “Triển lãm các tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản đã khai mạc tại thành phố Yokohama”. Ảnh chụp màn hình/TTXVN

Hãng thông tấn Jiji Press ngày 11-11 có bài viết với tiêu đề “Lãnh đạo Việt Nam thăm Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo, kêu gọi đầu tư từ Nhật Bản”. Theo bài viết, tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ, trao đổi với Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Giao dịch chứng khoán Nhật Bản (JPX) Yamaji Hiromi cùng lãnh đạo các định chế tài chính lớn của Nhật Bản và kêu gọi đầu tư vào Việt Nam. Theo Jiji, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn thực hiện nghi thức đánh chuông, thường được tổ chức khi chào mừng doanh nghiệp mới niêm yết hoặc phiên giao dịch đầu năm.

Về hợp tác kinh tế song phương, báo Nikkei Asia đưa tin Nhật Bản và Việt Nam đã ký các thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều lĩnh vực khác. Theo báo này, nhiều thỏa thuận giữa doanh nghiệp, các bộ và cơ quan chính phủ hai nước được ký ngày 9-11, trong bối cảnh Việt Nam đang nhanh chóng vươn lên trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao trong các lĩnh vực bán dẫn và điện tử. Báo Nikkei Asia nhận định các doanh nghiệp, trong đó có Google, đang mở rộng sản xuất tại Việt Nam nhằm đa dạng chuỗi cung. Sự dịch chuyển này góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam.

Về hợp tác năng lượng, báo Nikkei Asia nhận định Việt Nam đang hướng tới việc đưa một nhà máy điện hạt nhân vào vận hành năm 2035, một phần nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, đồng thời bảo đảm nguồn điện nền ổn định và sạch hơn. Theo báo này, Nhật Bản và Việt Nam cũng dự kiến hợp tác triển khai lò phản ứng module nhỏ (SMR) tại Việt Nam sớm nhất vào năm 2040. Tờ báo này cho rằng việc tăng cường hợp tác năng lượng với Việt Nam phù hợp với một số ưu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Trang web của đài truyền hình Kanagawa đưa tin: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đang thăm Nhật Bản, đã tới trụ sở chính quyền tỉnh Kanagawa và hội đàm với Thống đốc Kuroiwa Yuji. Bài viết nêu rõ: “Thống đốc Kuroiwa Yuji đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay trước cửa trụ sở chính quyền tỉnh. Tháng 11-2025, trong chuyến thăm Việt Nam và hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống đốc Kuroiwa Yuji đã bày tỏ mong muốn mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Kanagawa và chuyến thăm lần này đã hiện thực hóa lời mời đó”.

Đài truyền hình Kanagawa dẫn phát biểu của Thống đốc Kuroiwa Yuji nhấn mạnh: “Tôi chân thành cảm ơn ngài đã tới thăm tỉnh Kanagawa trong chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa hai bên thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó có vở nhạc kịch Công nữ Anio".

Đáp lại kỳ vọng của Thống đốc Kuroiwa Yuji, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng các hoạt động hợp tác, giao lưu sẽ đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và tỉnh Kanagawa, cũng như giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đài truyền hình Kanagawa dẫn chia sẻ của Thống đốc Kuroiwa nói: “Trong bối cảnh vai trò của Việt Nam đối với Nhật Bản ngày càng trở nên quan trọng, tôi rất trân trọng việc mình có thể góp phần làm cầu nối giữa hai nước. Khi đà hợp tác này đã hình thành, tôi mong muốn tiếp tục gìn giữ và vun đắp trong thời gian tới”.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản cũng đưa tin về triển lãm tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản tại thành phố Yokohama. Hãng thông tấn Kyodo có bài viết tiếng Anh với tiêu đề Triển lãm các tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản đã khai mạc tại thành phố Yokohama. Bài viết cho biết bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng tham dự buổi lễ.

Kyodo dẫn phát biểu của Thống đốc Kanagawa Kuroiwa Yuji tại lễ khai mạc triển lãm ngày 9-11 nhấn mạnh: “Nghệ thuật có sức mạnh kết nối con người vượt qua biên giới quốc gia. Tôi hy vọng triển lãm này sẽ góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy giao lưu”. Bài viết tiếng Nhật của hãng tin Kyodo được nhiều báo chí địa phương Nhật Bản sử dụng có tiêu đề: “Triển lãm điêu khắc Việt Nam - Nhật Bản tại Kanagawa, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tham dự”.

Hãng tin Kyodo dẫn phát biểu của đại diện chính quyền tỉnh Kanagawa cho biết, triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Nhật Bản.

TTXVN