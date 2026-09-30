Đồng Nai: Đường ngập, nước tràn vào nhà sau cơn mưa sáng 30-9

Cơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 3 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút sáng 30-9 khiến nhiều khu vực ở TP Đồng Nai bị ngập. Các lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di dời đồ đạc và hướng lưu thông.