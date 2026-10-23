Đưa hàng Việt vào Trung Đông và châu Phi qua "cửa ngõ" UAE

Cùng với ưu đãi thuế quan từ Hiệp định CEPA, doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội mở rộng xuất khẩu sang Trung Đông và châu Phi từ hiệp định này.

Ngày 23-10, tại TPHCM, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) tổ chức hội thảo “Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE: Tiềm năng xuất khẩu vào thị trường Trung Đông - châu Phi cho doanh nghiệp Việt Nam”.

Tại hội thảo, ông Phạm Bình An, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, cho biết UAE có GDP năm 2025 ước đạt khoảng 517,7 tỷ USD, trong đó kinh tế phi dầu mỏ chiếm 77%.

Ông Phạm Bình An, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, phân tích tiềm năng thị trường UAE. Ảnh: MINH XUÂN

Do điều kiện tự nhiên hạn chế sản xuất nông nghiệp, UAE phải nhập khẩu khoảng 85%-90% nhu cầu lương thực, thực phẩm. Ngoài ra, người nước ngoài ở UAE chiếm tới 88,5% dân số, tạo nên một thị trường tiêu dùng đa dạng, mở ra dư địa lớn cho nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng của Việt Nam.

UAE còn giữ vị trí trung tâm trung chuyển thương mại giữa châu Á, châu Âu và châu Phi, với hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics và hoạt động tái xuất phát triển giúp hàng hóa tiếp cận nhanh chóng nhiều thị trường trong khu vực. Đây là lợi thế để doanh nghiệp Việt Nam khai thác UAE như một đầu mối phân phối chiến lược, thay vì chỉ là thị trường tiêu thụ trực tiếp.

Cơ hội tiếp cận thị trường càng được mở rộng khi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) đã có hiệu lực từ ngày 3-2-2026.

Ông Trương Xuân Trung, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại UAE, thông tin thêm, CEPA hướng tới xóa bỏ thuế quan đối với 99% hàng hóa có xuất xứ Việt Nam thuộc phạm vi cam kết của UAE, theo lộ trình và điều kiện áp dụng. Những nhóm hàng có tiềm năng khai thác lớn gồm: nông sản, thực phẩm chế biến, thủy sản, dệt may, giày dép, đồ gỗ, nội thất và hàng tiêu dùng.

Dù vậy, ưu đãi thuế quan không đồng nghĩa hàng hóa dễ dàng tiếp cận thị trường. Vì vậy, doanh nghiệp cần ưu tiên chọn UAE làm địa bàn kiểm chứng nhu cầu, hoàn thiện chất lượng sản phẩm và xây dựng quan hệ bền chặt với các nhà nhập khẩu.

Khi đã hình thành mạng lưới phân phối ổn định, doanh nghiệp mới tiếp tục mở rộng sang các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), sau đó lựa chọn các thị trường Trung Đông và châu Phi phù hợp với từng ngành hàng.

Các chuyên gia, doanh nghiệp tham dự hội thảo về Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE, do ITPC phối hợp Cục Xuất nhập khẩu tổ chức ngày 23-10 tại TPHCM. Ảnh: MINH XUÂN

Để duy trì chuỗi cung ứng lâu dài, doanh nghiệp cần chọn lọc đối tác có năng lực, tính toán đầy đủ chi phí vận chuyển, lưu kho và phân phối; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn Halal đối với các nhóm hàng bắt buộc.

Đặc biệt, hàng Việt Nam xuất khẩu sang UAE rồi tái xuất sang nước thứ ba không đương nhiên được hưởng ưu đãi thuế quan từ CEPA.

Ông Trần Ngọc Bình, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực III, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, cho biết, Bộ Công thương sẽ chú trọng cung cấp thông tin thị trường, tập huấn tiêu chuẩn Halal, hỗ trợ kết nối nhà nhập khẩu và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các triển lãm chuyên ngành tại UAE, Trung Đông và châu Phi. Qua đó, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cung ứng, từng bước xây dựng mạng lưới phân phối và mở rộng thị phần xuất khẩu.

ÁI VÂN