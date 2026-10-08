Đưa sinh viên đến gần doanh nghiệp qua cuộc thi Tour Bidding Challenge 2026

Thay vì chỉ diễn ra trong giảng đường, vòng chung kế cuộc thi “Kỹ năng chào bán và đấu thầu chương trình du lịch – Tour Bidding Challenge 2026” do Trường CĐ Du lịch Sài Gòn tổ chức đã diễn ra tại doanh nghiệp. Tại đây, sinh viên không chỉ được thể hiện năng lực mà còn được doanh nghiệp trực tiếp nhìn thấy, đánh giá, kết nối và có cơ hội được “đặt hàng” trước khi tốt nghiệp.

Cuộc thi “Tour Bidding Challenge 2026” thu hút 14 đội chủ yếu là sinh viên ngành Quản trị lữ hành, dướng dẫn du lịch của Trường CĐ Du lịch Sài Gòn.

Sau vòng đầu, 6 đội được vào vòng bán kết. Vòng này chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 2 đội và thi trực tiếp tại một doanh nghiệp lữ hành. Tại mỗi doanh nghiệp, hai đội cùng tham gia một tình huống chào thầu. Sinh viên mang theo bộ hồ sơ dự thầu chương trình du lịch do đội xây dựng, trực tiếp trình bày phương án và trả lời các câu hỏi từ đại diện doanh nghiệp. Doanh nghiệp xem xét hồ sơ, nghe phần trình bày, đặt câu hỏi, đánh giá và chấm điểm. Mỗi doanh nghiệp lựa chọn 1 trong 2 đội, qua đó xác định 3 đội bước vào vòng chung kết.

Điểm khác biệt của vòng thi này nằm ở việc sinh viên phải đi qua nhiều công đoạn gần với hoạt động kinh doanh lữ hành thực tế. Một phương án không chỉ cần có chương trình tour phù hợp mà sinh viên còn phải tính toán dịch vụ, giá, chuẩn bị hồ sơ và tìm cách chứng minh phương án của mình đáp ứng yêu cầu của bên đặt hàng.

Đây là điểm đáng chú ý trong cách tổ chức cuộc thi khi vòng bán kết được đưa ra khỏi giảng đường và tổ chức ngay tại doanh nghiệp. Thay vì doanh nghiệp chỉ tham gia với vai trò khách mời hoặc giám khảo tại trường, sinh viên phải trực tiếp đến doanh nghiệp, mang theo hồ sơ dự thầu và thuyết phục doanh nghiệp lựa chọn phương án của mình.

Để các thí sinh tự tin trong cuộc thi, Ban tổ chức đã tổ chức chuyên đề “Giải mã hồ sơ thầu” giúp sinh viên tìm hiểu cấu trúc, yêu cầu và cách xây dựng một bộ hồ sơ dự thầu chương trình du lịch. Bên cạnh đó, chương trình bồi dưỡng “Kỹ năng thuyết trình, trình bày gói thầu” tập trung vào kỹ năng trình bày phương án, thuyết phục khách hàng và xử lý những câu hỏi, phản hồi trong quá trình chào bán tour.

Vì vậy, cuộc thi không chỉ đánh giá kiến thức chuyên môn mà còn đặt sinh viên trước yêu cầu vận dụng đồng thời nhiều kỹ năng: xây dựng sản phẩm, tính giá, chuẩn bị hồ sơ, giao tiếp, thuyết trình, phản biện và xử lý tình huống.

ThS Phan Bửu Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Sài Gòn, cho biết đây là lần đầu nhà trường tổ chức cuộc thi “Tour Bidding Challenge 2026”, nên các đội thi còn gặp một số khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Tuy nhiên, cuộc thi đã tạo cơ hội để sinh viên trực tiếp gặp gỡ, tiếp cận và hiểu hơn yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp.

Theo ThS Phan Bửu Toàn, sau cuộc thi, nhà trường sẽ tiếp tục điều chỉnh chương trình đào tạo, nghiên cứu đưa nội dung đấu thầu tour thành một học phần nhằm trang bị thêm kỹ năng thực tế cho sinh viên.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Dương Chí Thanh, Tổng Giám đốc Cánh Cung Group, nhận định các trường đại học, cao đẳng đào tạo lĩnh vực du lịch, lữ hành đang ngày càng chú trọng gắn đào tạo với thực tiễn. Nhiều trường cũng đã những thay đổi, chỉnh sửa học phần nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Theo ông, để nâng cao hiệu quả đào tạo, nhà trường cần thường xuyên tham khảo ý kiến doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, điều chỉnh chương trình, học phần; đồng thời tổ chức các học kỳ doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp tham gia hoạt động thực tế. Qua đó, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, hiểu rõ yêu cầu của doanh nghiệp và đáp ứng tốt hơn chuẩn đầu ra.

HỒ TRINH