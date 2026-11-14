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Giáo dục - Đào tạo TPHCM

Phường Rạch Dừa: Học sinh hào hứng sáng tạo robot, ứng dụng AI

SGGPO

Sáng 14-11, tại Trường THCS Nguyễn Trãi, UBND phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức khai mạc Ngày hội STEM năm học 2026-2027, với nhiều hoạt động trải nghiệm, trưng bày sản phẩm sáng tạo và thi đấu robot, thu hút đông đảo học sinh các trường trên địa bàn tham gia.

Tham dự có lãnh đạo phường Rạch Dừa, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Học viện Công nghệ STEM Robot, ban giám hiệu, giáo viên và học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

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Các em học sinh thi đấu ở bảng A – Robot đá bóng: Sáng tạo và vận hành robot. Ảnh: QUANG VŨ

Điểm nhấn của ngày hội là cuộc thi đấu robot với chủ đề “Robot và AI”, gồm 4 bảng thi. Trong đó, bảng A tổ chức thi robot đá bóng; bảng B với thử thách “Đường tới vinh quang”, yêu cầu học sinh lập trình robot tự động và điều khiển. Hai bảng C1 và C2 tập trung vào các dự án sáng tạo gắn với đời sống, gồm “Mầm xanh AI – Khu vườn thông minh” và “Trạm phân loại rác thông minh”.

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Bên cạnh hoạt động thi đấu, ngày hội còn giới thiệu, trưng bày các mô hình robot, sản phẩm AI...

Các dự án vận dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), cảm biến và công nghệ tự động hóa để giải quyết những vấn đề thực tiễn như chăm sóc cây trồng, nhận diện và phân loại rác thải.

Bên cạnh thi đấu, học sinh còn được tham quan, trải nghiệm các mô hình robot, sản phẩm ứng dụng AI và trực tiếp thực hành điều khiển robot qua những thử thách phù hợp với từng cấp học. Qua đó, các em có điều kiện phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

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Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Bình Minh với mô hình Nông trại bình minh

Ngày hội là dịp để học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, biến ý tưởng thành sản phẩm cụ thể, phát huy tinh thần sáng tạo và hợp tác. Ban tổ chức cũng mong muốn tinh thần STEM tiếp tục được lan tỏa trong nhà trường, trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ trong học sinh.

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QUANG VŨ

Từ khóa

robot ứng dụng AI Rạch Dừa

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