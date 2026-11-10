Chấn thương khớp gối, chàng trai Iceland chọn phẫu thuật tại Việt Nam

Sau chấn thương khi chơi thể thao, nam thanh niên 28 tuổi, quốc tịch Iceland, được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước, rách sụn chêm trong và quyết định phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh: MINH ĐỨC

Ngày 10-11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa phẫu thuật điều trị chấn thương khớp gối cho anh F.O.C. (28 tuổi, quốc tịch Iceland). Sau khi tìm hiểu thông tin và tham khảo kinh nghiệm từ cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam, anh quyết định lựa chọn bệnh viện để điều trị thay vì trở về châu Âu.

Khoảng một tháng trước, sau chấn thương khi chơi thể thao, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau nhiều, sưng nề và thường xuyên có cảm giác kẹt khớp gối. Qua thăm khám, bác sĩ xác định người bệnh bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm trong.

Ca phẫu thuật do PGS-TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, trực tiếp thực hiện. Trong quá trình mổ nội soi, người bệnh được theo dõi hình ảnh bên trong khớp gối trên màn hình, đồng thời nghe bác sĩ giải thích về tổn thương và từng bước can thiệp.

PGS -TS Nguyễn Mạnh Khánh phẫu thuật nội soi khớp gối cho người bệnh Iceland. Ảnh: MINH ĐỨC

Theo PGS-TS Nguyễn Mạnh Khánh, ê-kíp đã tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bán gân tự thân, kết hợp khâu bảo tồn sụn chêm trong. Bác sĩ sử dụng gân bán gân của chính người bệnh để tạo hình mảnh ghép có độ dày phù hợp, thiết kế đường hầm xương ngắn khoảng 20mm và cố định bằng hệ thống vòng treo điều chỉnh được.

Đối với tổn thương sụn chêm trong, thay vì cắt bỏ phần sụn bị rách, ê-kíp lựa chọn kỹ thuật khâu bảo tồn bằng dụng cụ chuyên biệt. Phương pháp này giúp duy trì chức năng giảm xóc, phân phối lực và bảo vệ sụn khớp, nhất là ở người bệnh trẻ tuổi có nhu cầu vận động cao.

Một ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã có thể ngồi dậy, tập vận động chủ động khớp gối, cổ chân và khớp háng dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Theo PGS-TS Nguyễn Mạnh Khánh, việc người bệnh nước ngoài lựa chọn điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho thấy sự quan tâm của người bệnh quốc tế đối với các cơ sở y tế trong nước. Bác sĩ khuyến cáo, sau chấn thương thể thao, nếu xuất hiện tình trạng đau, sưng hoặc hạn chế vận động bất thường, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

NGỌC DUNG