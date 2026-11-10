Đường ống dẫn dầu chiến lược của Saudi Arabia bị tấn công

Dẫn thông tin từ Hãng Thông tấn Saudi Arabia, Kênh truyền hình Al Jazeera (Qatar) cho biết một quan chức Bộ Năng lượng Saudi Arabia xác nhận vụ việc gây ra đám cháy nhỏ, nhưng được lực lượng ứng phó khống chế. Không có thương vong và hoạt động vận hành đường ống không bị ảnh hưởng.

Báo cáo không xác định bên đứng sau vụ tấn công. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa liên minh do Saudi Arabia hậu thuẫn tại Yemen và lực lượng Houthi tiếp tục gia tăng. Houthi, lực lượng được Iran hậu thuẫn, từng nhiều lần sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận lực lượng này liên quan đến vụ việc mới nhất.

Đường ống dẫn dầu chiến lược Đông – Tây của Saudi Arabia. Ảnh: CURRENT UKRAINE

Đường ống Đông - Tây dài khoảng 1.200km, chạy xuyên bán đảo Arab, kết nối các khu vực sản xuất dầu ở phía Đông Saudi Arabia với cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Tuyến đường ống này có vai trò chiến lược trong việc vận chuyển dầu, giúp Saudi Arabia tránh phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Theo Al Jazeera, kể từ khi xung đột làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, Saudi Arabia vận chuyển khoảng 4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày qua đường ống Đông - Tây đến cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Lượng dầu này tương đương khoảng 4% nguồn cung toàn cầu. Tuyến đường ống từng phải ngừng hoạt động trong vài ngày hồi tháng 9 sau các vụ tấn công bằng UAV mà Riyadh cho rằng xuất phát từ Iraq.

HUYỀN HƯƠNG