Thế giới

Trung Quốc tiếp tục hoãn áp thuế bổ sung 24% với hàng hoá Mỹ

SGGPO

Ngày 9-11, Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo tiếp tục hoãn áp dụng mức thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Mỹ thêm 2 tháng, đồng thời duy trì mức thuế bổ sung 10%.

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Nhà ga container tại cảng Ninh Ba - Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: XINHUA

Theo Tân Hoa xã, quyết định có hiệu lực từ 13 giờ 01 ngày 10-11 (giờ địa phương), nhằm thực hiện những kết quả và nhận thức chung đạt được tại cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước ở Washington. Quyết định được đưa ra trên cơ sở các quy định pháp luật của Trung Quốc về thuế quan, hải quan và ngoại thương, cùng những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết đã lưu ý việc Mỹ nhiều lần tuyên bố dự định thay thế các mức thuế áp dụng theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), vốn đã bị tuyên bố vô hiệu, bằng các mức thuế theo Điều 301. Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát động thái tiếp theo của phía Mỹ và điều chỉnh các biện pháp đáp trả thuế quan vào thời điểm thích hợp tùy theo tình hình.

Theo thông báo, việc tiếp tục tạm hoãn một phần thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ sẽ góp phần tạo môi trường chính sách tương đối ổn định và có thể dự đoán cho hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp của cả hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Trung - Mỹ phát triển ổn định và bền vững.

Thông báo được đưa ra sau cuộc trao đổi trực tuyến tối 6-11 giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Trước đó, tại cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Washington hồi tháng 9-2026, hai bên đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề kinh tế - thương mại, trong đó có việc duy trì thực hiện thỏa thuận đình chiến thương mại tại Busan (Hàn Quốc) hồi tháng 10-2025.

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Trung Quốc hàng hóa Mỹ áp thuế bổ sung tạm hoãn

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