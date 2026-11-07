Thế giới

Tổng thống Mỹ thay Chánh văn phòng Nhà Trắng

SGGPO

Ngày 6-11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo bổ nhiệm cố vấn lâu năm Stephen Miller làm Chánh Văn phòng Nhà Trắng, thay bà Susie Wiles.

Ông Stephen Miller được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm cố vấn làm Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ảnh: AARON SCHAWARTZ/ IMAGO
Ông Stephen Miller được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm cố vấn làm Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ảnh: AARON SCHAWARTZ/ IMAGO

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump thông báo ông Stephen Miller, một trong những cố vấn thân cận và được ông tín nhiệm nhất, sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị Chánh Văn phòng Nhà Trắng từ ngày 9-11.

Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau khi đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Theo CBS News, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao những đóng góp của bà Susie Wiles trong thời gian giữ chức Chánh Văn phòng Nhà Trắng và thông báo bà sẽ chuyển sang phụ trách hoạt động chính trị của ông.

Bà Susie Wiles là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Mỹ đảm nhiệm cương vị Chánh Văn phòng Nhà Trắng.

Ông Stephen Miller từng là cố vấn cấp cao của ông Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên và là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ chính sách siết chặt nhập cư. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, ông Miller đảm nhiệm đồng thời hai chức vụ Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng và Cố vấn An ninh nội địa.

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