Gel tái tạo men răng

Các nhà khoa học tại Đại học Nottingham (Anh) vừa phát triển thành công một loại gel sinh học có khả năng tái tạo men răng đã mất bằng cách tận dụng các khoáng chất tự nhiên có trong nước bọt, mà không cần dùng đến fluoride.

Gel cho phép nha sĩ chữa những tổn thương vĩnh viễn của răng. Nguồn: WIKIPEDIA

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications, loại gel mới mô phỏng hoạt động của protein tự nhiên trong quá trình hình thành men răng ở trẻ nhỏ.

Gel tạo ra một lớp phủ bền chắc, thu hút canxi và phosphate trong nước bọt. Quá trình này giúp sắp xếp các khoáng chất thành các tinh thể mới bám vào bề mặt răng gốc, phục hồi cấu trúc vi mô và độ cứng ban đầu. Loại gel mới này còn giúp ngừa sâu răng và điều trị hiệu quả tình trạng ê buốt răng do lộ ngà răng.

Công nghệ này có ưu điểm là dễ sử dụng. Nha sĩ có thể bôi gel trực tiếp lên răng, tương tự phương pháp điều trị bằng fluoride, nên thuận tiện đưa vào quy trình chăm sóc răng miệng thường xuyên.

KHÁNH HƯNG