Thế giới

Hai tên lửa đánh trúng đảo Qeshm của Iran

SGGPO

Ngày 7-11, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin, theo các báo cáo ban đầu, hai tên lửa đã đánh trúng đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz. Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại.

Đảo Qeshm của Iran. Ảnh: THE NATION
Đảo Qeshm của Iran. Ảnh: THE NATION

Vụ việc xảy ra chỉ ít ngày sau khi Mỹ tiến hành không kích hòn đảo này, làm gia tăng lo ngại căng thẳng quân sự trong khu vực tiếp tục leo thang.

Quân đội Iran cũng tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và bắn hạ một máy bay không người lái (drone) MQ-9 Reaper của Mỹ. Hiện chưa rõ vụ tấn công bằng tên lửa có liên quan đến tuyên bố bắn hạ drone Mỹ hay không.

Trước đó, ngày 3-11, hãng thông tấn Fars ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn trên đảo Qeshm. Các quan chức quân sự Mỹ xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích mang tính phòng vệ nhằm vô hiệu hóa một số bệ phóng tên lửa và trạm radar của Iran trên đảo.

Trong diễn biến khác, ngày 6-11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington đang tiến hành đàm phán với Iran.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Bloomberg dẫn nguồn ngoại giao cho biết Iran sẵn sàng xem xét các đề xuất của Qatar về những nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân, vấn đề trước đây không nằm trong phạm vi đàm phán. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về nội dung thương lượng hoặc khả năng hai bên sớm đạt được thỏa thuận.

Đảo Qeshm có vị trí chiến lược quan trọng đối với Iran. Tehran triển khai tại đây mạng lưới tên lửa, radar, máy bay không người lái (UAV) và các căn cứ quân sự ngầm nhằm kiểm soát tuyến vận tải năng lượng qua eo biển Hormuz.

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