Thế giới

Iran bác khả năng chuyển uranium làm giàu ra nước ngoài

SGGPO

Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 9-11 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, ông Esmaeil Baghaei, khẳng định việc chuyển uranium làm giàu cao ra khỏi lãnh thổ Iran không nằm trong chương trình nghị sự của Tehran, đồng thời nhấn mạnh nước này không có lý do gì để thực hiện bước đi đó.

Ông Baghaei cho biết Iran không có ý định chuyển kho dự trữ uranium được làm giàu ở mức 60% sang bất kỳ quốc gia nào khác. Ông cũng chỉ trích Washington liên tục thay đổi lập trường và đưa ra những yêu cầu mâu thuẫn trong các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận lâu dài với Tehran.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: IRNA

Theo Press TV, ông Baghaei cho biết Iran vẫn duy trì hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Các thanh sát viên của cơ quan này đã đến thăm nhà máy điện hạt nhân Bushehr cách đây gần 10 ngày. Tuy nhiên, việc thanh sát những cơ sở hạt nhân khác, đặc biệt là các địa điểm bị Mỹ và Israel tấn công, hiện chưa thể thực hiện do IAEA chưa có thỏa thuận hoặc quy trình rõ ràng cho hoạt động này.

Liên quan nỗ lực đàm phán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran đã truyền đạt lập trường thông qua các nhà trung gian và tiếp tục duy trì trao đổi với Washington thông qua các bên trung gian. Ông cũng cho biết Iran đã rút ngắn thời hạn đề xuất mở lại eo biển Hormuz từ 7 ngày xuống còn 2 ngày nhằm thể hiện thiện chí.

Hiện Tehran đang tập trung khôi phục an ninh hàng hải theo các điều kiện của mình. Ông Baqaei nhấn mạnh việc Washington thực thi các nội dung trong bản ghi nhớ tháng 6 sẽ mở đường cho giai đoạn đàm phán tiếp theo.

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HUYỀN HƯƠNG

Từ khóa

Iran uranium làm giàu Tehran đàm phán eo biển Hormuz

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