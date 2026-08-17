Festival OCOP Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại TPHCM

Ngày 17-8, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ký ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Festival OCOP Việt Nam năm 2026.

Theo kế hoạch, Festival OCOP Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Sáng tạo từ truyền thống - bứt phá đến tương lai” sẽ được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM), từ ngày 3 đến 6-12-2026.

Một phiên chợ OCOP vừa diễn ra tại phường Vũng Tàu (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Festival có không gian trưng bày chủ đề “Tinh hoa bản địa Việt” với quy mô 200 gian hàng, gồm các khu: không gian OCOP 34 tỉnh, thành phố; không gian OCOP TPHCM; không gian tạo tác và giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ OCOP; không gian trang trí...

Ban tổ chức Festival mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất trong và ngoài TPHCM tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương; tổ chức các hoạt động quảng bá, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại...

Sản phẩm bột rau má của Công ty TNHH XNK Thiên Nhiên Việt (xã Tân An Hội, TPHCM) trưng bày tại một phiên chợ OCOP tại TPHCM. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero và kết nối giao thương sản phẩm OCOP thảo luận định hướng phát triển sản phẩm OCOP xanh gắn với yêu cầu phát triển bền vững.

Ngoài ra, Festival còn tổ chức chuỗi "Livestream bán sản phẩm OCOP" trên nền tảng TikTok shop.

Lãnh đạo Bộ NN-MT, UBND TPHCM đề nghị UBND các tỉnh, thành phố giao Sở NN-MT xây dựng kế hoạch và tổ chức khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và du lịch của địa phương tại Festival; chỉ đạo các đơn vị lựa chọn các sản phẩm OCOP tham gia Hội thi sản phẩm OCOP Việt Nam.

ĐỨC TRUNG