Khoa học công nghệ

Gần 100 gian hàng công nghệ sẽ tham gia iTECH EXPO 2026

SGGPO

Sáng 18-8, Hội Tin học TPHCM (HCA) phối hợp Alta Media và các đối tác công bố Triển lãm Công nghệ Quốc tế iTECH EXPO 2026 với chủ đề “New Tech, Innovation Unleashed”.

iTECH EXPO 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30-9 đến 2-10 tại Trung tâm Hội nghị Queen Plaza Kỳ Hòa (phường Hòa Hưng, TPHCM), dưới sự bảo trợ của Bộ KH-CN và UBND TPHCM.

Theo ban tổ chức, sự kiện hướng đến việc tạo không gian kết nối giữa công nghệ, doanh nghiệp và thị trường; qua đó góp phần đưa KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Triển lãm năm nay cũng tăng cường ứng dụng các giải pháp số nhằm nâng cao trải nghiệm của doanh nghiệp và khách tham quan.

IMG_1233.JPG
Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia iTECH EXPO năm 2025. Ảnh: BÙI TUẤN

Khởi động từ năm 2024, iTECH EXPO đang từng bước trở thành điểm kết nối của cộng đồng công nghệ trong nước và quốc tế. Năm 2025, triển lãm ghi nhận hơn 1.600 lượt kết nối B2B/B2G (tăng 60%), lượng khách tham quan tăng lên hơn 9.000 lượt (tăng 125%). Đây cũng là nền tảng để triển lãm mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời gia tăng cơ hội thương mại cho doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Tại iTECH EXPO 2026, dự kiến có gần 100 gian hàng công nghệ trong nước và quốc tế tham gia, giới thiệu nhiều công nghệ ở các lĩnh vực như phần cứng, thiết bị thông minh, vi mạch bán dẫn…Bên cạnh đó là chuỗi hội thảo, tọa đàm chuyên sâu và các hoạt động kết nối B2B, workshop chuyên ngành.

tempImageJJA3fE.jpg
Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội tin học TPHCM chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: BÙI TUẤN

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA, nhận định, ranh giới giữa phần cứng và phần mềm đang ngày càng thu hẹp trong kỷ nguyên số. Sự kết hợp giữa chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), phần mềm và các giải pháp ứng dụng đang tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. HCA đang chủ động thúc đẩy phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn nhằm mở rộng không gian tích hợp giữa phần cứng và phần mềm cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ.

Chủ tịch HCA, nhấn mạnh, quy mô hay những con số không phải là thước đo duy nhất của một triển lãm công nghệ, quan trọng hơn là giúp doanh nghiệp tìm được đối tác công nghệ, những giải pháp phù hợp để giải quyết những bài toán cụ thể của doanh nghiệp và nền kinh tế.

tempImageT1pGSy.jpg
Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BÙI TUẤN

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cho biết, Sở sẽ phối hợp cùng HCA triển khai 3 nhóm hoạt động trọng tâm tại iTECH EXPO 2026, gồm: thúc đẩy liên kết vùng và kết nối cung - cầu công nghệ tại khu vực phía Nam, tổ chức không gian trải nghiệm và tập huấn chuyển đổi số doanh nghiệp, xây dựng cụm gian hàng dành cho các startup đổi mới sáng tạo.

Tin liên quan
BÙI TUẤN

Từ khóa

Hội Tin học TPHCM Lâm Nguyễn Hải Long Nguyễn Hữu Yên Expo Bộ KH-CN Hòa Hưng KH-CN Sở KH-CN TPHCM UBND TPHCM vi mạch bán dẫn iTECH EXPO 2026 iTECH EXPO 2025 iTECH EXPO 2024

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn