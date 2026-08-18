Gần 100 gian hàng công nghệ sẽ tham gia iTECH EXPO 2026

iTECH EXPO 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30-9 đến 2-10 tại Trung tâm Hội nghị Queen Plaza Kỳ Hòa (phường Hòa Hưng, TPHCM), dưới sự bảo trợ của Bộ KH-CN và UBND TPHCM.

Theo ban tổ chức, sự kiện hướng đến việc tạo không gian kết nối giữa công nghệ, doanh nghiệp và thị trường; qua đó góp phần đưa KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Triển lãm năm nay cũng tăng cường ứng dụng các giải pháp số nhằm nâng cao trải nghiệm của doanh nghiệp và khách tham quan.

Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia iTECH EXPO năm 2025. Ảnh: BÙI TUẤN

Khởi động từ năm 2024, iTECH EXPO đang từng bước trở thành điểm kết nối của cộng đồng công nghệ trong nước và quốc tế. Năm 2025, triển lãm ghi nhận hơn 1.600 lượt kết nối B2B/B2G (tăng 60%), lượng khách tham quan tăng lên hơn 9.000 lượt (tăng 125%). Đây cũng là nền tảng để triển lãm mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời gia tăng cơ hội thương mại cho doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Tại iTECH EXPO 2026, dự kiến có gần 100 gian hàng công nghệ trong nước và quốc tế tham gia, giới thiệu nhiều công nghệ ở các lĩnh vực như phần cứng, thiết bị thông minh, vi mạch bán dẫn…Bên cạnh đó là chuỗi hội thảo, tọa đàm chuyên sâu và các hoạt động kết nối B2B, workshop chuyên ngành.

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội tin học TPHCM chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: BÙI TUẤN

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA, nhận định, ranh giới giữa phần cứng và phần mềm đang ngày càng thu hẹp trong kỷ nguyên số. Sự kết hợp giữa chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), phần mềm và các giải pháp ứng dụng đang tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. HCA đang chủ động thúc đẩy phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn nhằm mở rộng không gian tích hợp giữa phần cứng và phần mềm cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ.

Chủ tịch HCA, nhấn mạnh, quy mô hay những con số không phải là thước đo duy nhất của một triển lãm công nghệ, quan trọng hơn là giúp doanh nghiệp tìm được đối tác công nghệ, những giải pháp phù hợp để giải quyết những bài toán cụ thể của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BÙI TUẤN

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cho biết, Sở sẽ phối hợp cùng HCA triển khai 3 nhóm hoạt động trọng tâm tại iTECH EXPO 2026, gồm: thúc đẩy liên kết vùng và kết nối cung - cầu công nghệ tại khu vực phía Nam, tổ chức không gian trải nghiệm và tập huấn chuyển đổi số doanh nghiệp, xây dựng cụm gian hàng dành cho các startup đổi mới sáng tạo.

BÙI TUẤN