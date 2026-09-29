Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông: Khẩn trương xử lý điểm nghẽn trong chuyển đổi số

TPHCM đang triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị từ ngày 10-7 đến 30-11. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, đồng chí Đặng Minh Thông , Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TPHCM về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhấn mạnh, thời gian còn lại không nhiều, từng cơ quan, đơn vị phải khẩn trương hành động, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn.

Chuyển từ “làm nhiệm vụ” sang tạo ra kết quả

* PHÓNG VIÊN: Thưa đồng chí, mục tiêu 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số là gì?

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông

* Đồng chí ĐẶNG MINH THÔNG: Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW, ngày 11-7-2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, TPHCM đã khẩn trương ban hành và triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của thành phố.

Mục tiêu của kế hoạch là tập trung giải quyết những nhiệm vụ quá hạn, sắp đến hạn và những điểm nghẽn đã được nhận diện rõ. Tinh thần xuyên suốt là làm thật, có sản phẩm thật, sử dụng được và kiểm chứng được. Kế hoạch đã xác định rất rõ nguyên tắc “6 rõ - 1 xuyên suốt”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả và xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo đến cơ sở.

Tôi muốn nhấn mạnh, việc ban hành văn bản, mua sắm thiết bị hay cài đặt phần mềm không thể xem là hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta phải chuyển sang tư duy quản trị theo toàn bộ vòng đời - từ khâu xác định nhu cầu, chuẩn hóa quy trình, đầu tư, triển khai, nghiệm thu cho đến phải có sản phẩm đầu ra, phải vận hành được và phải mang lại hiệu quả trong thực tế; cuối cùng là theo dõi, nâng cấp, hợp nhất, thay thế hoặc dừng khi không còn phù hợp. Đối với các cơ quan Đảng, chuyển đổi số phải xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương thức tham mưu, tổng hợp, phục vụ cấp ủy.

Chuyển đổi số phải làm thay đổi phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức công việc; giảm thao tác thủ công, giảm nhập liệu trùng lặp, nâng chất lượng dữ liệu, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh ngay từ đầu. Vì vậy, mốc 100 ngày cũng là một phép thử về năng lực tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

* Sau nửa chặng đường thực hiện kế hoạch, đồng chí đánh giá tiến độ thực hiện trong khối Đảng như thế nào?

* Sau 50 ngày, khối cơ quan Đảng đã hoàn thành 9/18 mục tiêu, chỉ tiêu và 8/29 nhiệm vụ; các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục được triển khai theo tiến độ. Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố, tôi đã trực tiếp triển khai và chỉ đạo Văn phòng Thành ủy TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và đã triển khai thực hiện thí điểm Hệ thống thông tin lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, cơ quan Đảng TPHCM (Hệ thống iCPV-TPHCM).

Đồng thời ứng dụng các giải pháp, công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên nền tảng dữ liệu riêng của thành phố, hỗ trợ quá trình tác nghiệp, ra quyết định, tự động hóa quy trình nghiệp vụ (AI First) với 3 nhóm chức năng chính: phân hệ nội nghiệp, nhóm Dashboard điều hành và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, một số phần việc về thể chế, hạ tầng, số hóa tài liệu, an ninh mạng và nguồn lực vẫn còn chậm tiến độ. Vì vậy, qua 50 ngày đầu giúp TPHCM thấy rõ điểm nào đã thông, điểm nào còn nghẽn; 50 ngày còn lại phải tập trung quyết liệt xử lý dứt điểm, việc gì đã rõ thì phải làm ngay, không để kéo dài thêm.

Số hóa tạo ra và khai thác dữ liệu hiệu quả

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa, TPHCM tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Công tác chỉnh lý, số hóa tài liệu đang là một điểm nghẽn đáng chú ý. Thành phố sẽ tập trung xử lý vấn đề này ra sao?

* Đây là nhiệm vụ TPHCM phải làm rất khẩn trương. Khối lượng hồ sơ, tài liệu rất lớn, yêu cầu nghiệp vụ lưu trữ chặt chẽ. Người đứng đầu từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải rà soát ngay từng khâu đang vướng ở đâu: nhân lực, kinh phí hay tổ chức thực hiện; vướng ở đâu thì tháo gỡ ở đó. Cơ quan, đơn vị nào chậm phải được kiểm tra, hỗ trợ và đôn đốc cụ thể để làm đúng tiến độ đã giao.

Mục tiêu cuối cùng là tạo lập dữ liệu để tạo thành kho lưu trữ số có thể tra cứu, khai thác, kết nối và sử dụng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Dữ liệu phải bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Đánh giá kết quả số hóa phải bằng khả năng tìm kiếm, khai thác, liên kết hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu, không coi số lượng trang quét là thước đo duy nhất.

* Hệ thống iCPV-TPHCM sẽ thay đổi cách làm việc trong các cơ quan Đảng thành phố như thế nào, thưa đồng chí?

* Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi đi vào công việc hàng ngày. Có phần mềm mà cán bộ vẫn làm theo cách cũ, vẫn in giấy, vẫn báo cáo qua nhiều kênh, cùng một dữ liệu vẫn phải nhập đi nhập lại thì chưa thể gọi là chuyển đổi số.

Vì vậy, Hệ thống iCPV-TPHCM hướng tới một môi trường tác nghiệp thống nhất, liên thông, an toàn, hỗ trợ theo dõi nhiệm vụ, báo cáo, khai thác dữ liệu, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Hệ thống cũng từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền dữ liệu của thành phố theo hướng phù hợp, có kiểm soát và bảo đảm an toàn.

TPHCM sẽ có lộ trình cụ thể để từng bước chấm dứt việc xử lý song song giấy - điện tử, ngoại trừ các trường hợp có quy định đặc thù về bảo vệ bí mật nhà nước. Dữ liệu đã có phải khai thác lại, không yêu cầu nhập lại, báo cáo lại nếu không thật sự cần thiết.

Trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống, TPHCM tiếp tục rà soát, cập nhật điều chỉnh để hoàn thiện. Những dữ liệu đã có phải được khai thác để phục vụ báo cáo, theo dõi, điều hành; không tạo thêm kênh nhập liệu riêng chỉ để phục vụ báo cáo.

Không để phát sinh thêm nhiệm vụ quá hạn

* Thời gian còn lại, yêu cầu cao nhất đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị lúc này là gì?

* Việc đầu tiên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được giao. Việc nào đã quá hạn? Việc nào có nguy cơ chậm? Đang vướng ở đâu? Ai chịu trách nhiệm? Phải trả lời được ngay những câu hỏi đó. Từng nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm.

Tôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu không để phát sinh thêm nhiệm vụ quá hạn. Những khó khăn về nhân lực, kinh phí cũng phải được xử lý nhanh, không thể để thủ tục nội bộ trở thành nguyên nhân làm chậm tiến độ chung. Đơn vị nào chậm phải báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm và phương án khắc phục.

Trong đó, Văn phòng Thành ủy TPHCM phải khẩn trương hoàn thiện những quy định còn thiếu, tập trung đôn đốc công tác chỉnh lý, số hóa trong khối Đảng. Đồng thời chủ động cụ thể hóa Kế hoạch số 213-KH/VPTW ngày 5-9-2026 của Văn phòng Trung ương Đảng để bảo đảm hạ tầng, thể chế và dữ liệu cho toàn bộ giai đoạn 2026 - 2030.

Công an TPHCM với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, phải theo sát tiến độ, cảnh báo sớm nhiệm vụ có nguy cơ chậm và kịp thời tham mưu xử lý vướng mắc. Sở KH-CN, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM cùng các đơn vị liên quan phải tập trung hoàn thiện hạ tầng, nền tảng và bảo đảm an toàn hệ thống.

* Chuyển đổi số càng sâu, yêu cầu về an toàn, an ninh dữ liệu càng lớn. Thành phố xử lý vấn đề này như thế nào? * An toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và bảo vệ bí mật nhà nước phải đi cùng chuyển đổi số ngay từ đầu chứ không phải xây dựng hệ thống xong rồi mới tính đến. Ngay từ khâu thiết kế, lựa chọn giải pháp, tổ chức vận hành đến khai thác dữ liệu đều phải đặt yêu cầu an toàn, an ninh lên hàng đầu. Những hệ thống trọng yếu nếu chưa bảo đảm điều kiện an toàn thì chưa thể đưa vào vận hành.

* Sau 100 ngày, theo đồng chí, thước đo nào cho thấy kế hoạch thực sự đạt yêu cầu?

* Thước đo cuối cùng phải nhìn vào kết quả thực chất: hệ thống có vận hành ổn định không; cán bộ có sử dụng thường xuyên không; quy trình có được xử lý thực chất trên môi trường số không; dữ liệu có chuẩn, có kết nối, có khai thác và tái sử dụng được không; công việc có giảm thao tác thủ công, nhanh hơn, hiệu quả hơn không; lãnh đạo có thể theo dõi tiến độ, nắm tình hình và ra quyết định trên dữ liệu hay chưa. TPHCM phải đi đầu về chuyển đổi số.

Vì vậy, từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và từng cán bộ phải thay đổi cách làm việc, phải hình thành được kỷ luật thực thi, thói quen làm việc trên môi trường số và một phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên dữ liệu trong toàn hệ thống.

VĂN MINH thực hiện