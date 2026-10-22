Giá dầu tăng vượt mốc 110 USD/thùng giữa căng thẳng leo thang ở Saudi Arabia

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch sáng 22-10 tại châu Á, khi những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Trạm xăng dầu ở New York, Mỹ. Ảnh: THX

Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 1,2%, lên 110,11 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ tăng 1%, lên 98,12 USD/thùng.

Diễn biến thị trường dầu bị ảnh hưởng sau khi Mỹ sáng cùng ngày yêu cầu một số nhân viên ngoại giao làm nhiệm vụ không thiết yếu và người thân rời Saudi Arabia. Các cuộc tấn công ngày 21-10 khiến 3 người thiệt mạng tại sân bay Dammam và một cơ sở dầu khí. Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến sẽ rút thân nhân của nhân viên khỏi một số cơ quan đại diện khác của Mỹ trong khu vực.

Theo dữ liệu của Kpler, công ty dữ liệu và phân tích thương mại hàng hóa có trụ sở tại châu Âu, có ít nhất 18 vụ tấn công tàu hàng trong hai tuần qua. Các nhà phân tích cảnh báo Iran đang nhắm vào các tàu chở dầu vượt xa eo biển Hormuz, tới tận vịnh Oman. Điều này đe dọa việc bốc dầu thô tại vùng Vịnh và hoạt động chuyển tải giữa các tàu hỗ trợ việc bốc hàng trong khu vực.

Trong diễn biến khác, theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) ngày 21-10, trữ lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 3,06 triệu thùng xuống 412,5 triệu thùng trong tuần trước. Con số này lớn hơn nhiều so với mức giảm 820.000 thùng mà các nhà phân tích dự báo.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đang đề nghị cho vay tới gần 1/3 trong kho dự trữ dầu sưởi khẩn cấp 1 triệu thùng của Mỹ. Mục đích là kiềm chế giá cả vốn đã tăng vọt do tình trạng thiếu diesel từ các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine.

HUY QUỐC