Iran tuyên bố không đưa uranium làm giàu ra khỏi lãnh thổ

Theo truyền hình nhà nước Iran Press TV, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố, Tehran sẽ không đàm phán với Washington cho đến khi Mỹ thực hiện các bước đi nhằm xây dựng lòng tin và đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 20-10, ông Rezaei nhấn mạnh tiến trình xây dựng lòng tin phải bắt đầu bằng việc đáp ứng tất cả các điều kiện do Tehran đưa ra.



Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Mohsen Rezaei (bên phải) trong cuộc gặp với Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir tại Tehran. Ảnh: PRESS TV

Tại cuộc gặp với Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Asim Munir ở Tehran cùng ngày, ông Rezaei khẳng định toàn bộ uranium làm giàu sẽ được giữ lại trong lãnh thổ Iran, đồng thời gọi đây là tài sản quốc gia phục vụ nhu cầu trong nước.

Đây là chuyến thăm Tehran lần thứ năm của ông Asim Munir kể từ tháng 6, trong bối cảnh nỗ lực hòa giải Iran - Mỹ do Pakistan thúc đẩy đang đình trệ.



Theo ông Rezaei, hồi tháng 9, Iran đã đưa ra 7 điều kiện với Mỹ để nối lại đàm phán với Washington, thông qua trung gian Qatar. Trong đó có yêu cầu chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, giải phóng các tài sản bị phong tỏa và chấm dứt phong tỏa hải quân.

Phía Iran cũng gắn việc đáp ứng các điều kiện của Tehran với khả năng mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển dầu khí toàn cầu. Tuy nhiên, Iran đánh giá phản hồi của Washington là chưa thỏa đáng.

HUYỀN HƯƠNG