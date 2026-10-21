Thế giới

Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhưng khẳng định không nhượng bộ về chính trị

SGGPO

Hãng RIA Novosti ngày 20-10 (giờ địa phương) đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhưng sẽ không nhượng bộ về chính trị.

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Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RIA NOVOSTI

Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đang có chuyến ngoại giao con thoi giữa Ukraine và Nga.

Theo Ngoại trưởng Nga, Moscow sẽ xem xét các đề nghị từ phía Washington. “Nếu họ đề nghị điều gì đó có lợi cho chúng ta về kinh tế và tài chính, thì tại sao không? Nhưng điều này phải được thực hiện mà không có bất kỳ sự nhượng bộ chính trị nào từ phía chúng ta”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngày 20-10, các ông Witkoff và Kushner đã đến Na Uy, nơi diễn ra vòng đàm phán mới về việc giải quyết xung đột ở Ukraine với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Tại đây, Tổng thống Ukraine Zelensky và phía Mỹ đã hoan nghênh các cuộc đàm phán "rất hiệu quả".

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MINH CHÂU

Từ khóa

Nga Mỹ Chính trị Đàm phán Ukraine Xung đột

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