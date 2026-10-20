Thế giới

Pháp áp dụng giới nghiêm cục bộ, nhiều nước khuyến cáo công dân thận trọng

SGGPO

Ngày 19-10, Pháp áp dụng các lệnh giới nghiêm cục bộ tại Paris và một số thành phố sau khi các cuộc biểu tình cuối tuần diễn biến thành bạo loạn. Nhiều nước khuyến cáo công dân tránh khu vực biểu tình, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn.

Chính phủ đang nỗ lực lập lại trật tự công cộng sau các cuộc biểu tình của sinh viên kéo dài nhiều tuần. Ảnh: Bloomberg News
Chính phủ đang nỗ lực lập lại trật tự công cộng sau các cuộc biểu tình của sinh viên kéo dài nhiều tuần. Ảnh: Bloomberg News

Theo BBC, Thủ tướng Sébastien Lecornu trao quyền cho các thị trưởng ban hành lệnh giới nghiêm trong phạm vi hẹp nhằm bảo vệ người dân và cơ sở kinh doanh, đồng thời không loại trừ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp.

Tại Paris, lệnh cấm biểu tình được áp dụng từ 20 giờ, lệnh giới nghiêm từ 23 giờ ngày 19-10 giờ địa phương (tức 4 giờ ngày 20-10 giờ Việt Nam).

Quyết định được đưa ra sau khi khoảng 550.000 người tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp ngày 17-10. Theo truyền thông Pháp, hơn 2.500 người bị bắt giữ, gần 1.000 nhân viên an ninh bị thương và ít nhất 3.000 cửa hàng bị hư hại. Thiệt hại ước tính lên tới hàng trăm triệu EUR.

Tổng thống Emmanuel Macron thừa nhận những hạn chế trong công tác ứng phó của chính phủ, dù đã triển khai tới 60.000 nhân viên an ninh ngày 17-10. Ông lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) lên án bạo lực trong các cuộc biểu tình là “không chấp nhận được”. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân tránh các khu vực biểu tình tại những thành phố lớn của Pháp.

Bộ Ngoại giao Đức cảnh báo nguy cơ bạo loạn tiếp diễn, khuyên công dân tránh các cuộc biểu tình và tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát. Trung Quốc cũng khuyến cáo công dân tại Pháp theo dõi tình hình, tăng cường các biện pháp an toàn và tránh khu vực đang diễn ra biểu tình.

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HẠNH CHI

Từ khóa

Pháp giới nghiêm cục bộ khuyến cáo bạo loạn biểu tình

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