73 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng drone tại Abyei

Ít nhất 73 người thiệt mạng và 19 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhằm vào chợ Amiet tại Abyei, vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan.

Khói bốc lên từ chợ Amiet ở khu vực Abyei sau vụ tấn công bằng drone ngày 19-10. Ảnh: SUDANS POST

Theo báo Sudans Post, ông Yohana Akol Ngor, Bộ trưởng Thông tin lâm thời kiêm người phát ngôn chính quyền Abyei, cho biết các cuộc tấn công bắt đầu khoảng 11 giờ 30 ngày 19-10 (giờ địa phương), ảnh hưởng đến nhiều khu vực của chợ, trong đó có khu vực kinh doanh nhiên liệu. Một số thi thể bị cháy đến mức không thể nhận dạng, trong khi khói dày đặc buộc hoạt động tìm kiếm phải tạm dừng.

Ông Akol Ngor cảnh báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi công tác cứu hộ và dập lửa đang diễn ra. Phần lớn nạn nhân là thương nhân đến từ Sudan và của Nam Sudan.

Tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF) cho biết Bệnh viện Ameth Bek đã tiếp nhận hơn 20 người bị thương, nhiều người trong tình trạng nguy kịch và bị bỏng. Lực lượng y tế tiến hành cấp cứu, phẫu thuật và chăm sóc vết thương cho các nạn nhân. MSF kêu gọi các bên bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Abyei là vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, chưa được giải quyết quy chế cuối cùng kể từ khi Nam Sudan giành độc lập năm 2011. Lực lượng An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) được triển khai để giám sát tình hình an ninh tại khu vực.

HUYỀN HƯƠNG