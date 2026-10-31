Văn hóa

Gia Lai: Phục dựng lễ mừng nhà rông mới của người Jrai

SGGPO

Ngày 31-10, tại làng Ia Gri (xã Biển Hồ), Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Biển Hồ tổ chức phục dựng lễ mừng nhà rông mới của người Jrai, thu hút hàng nghìn người dân và du khách.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai.

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Nhà rông làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai

Trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Jrai, nhà rông là nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn hóa và nghi lễ truyền thống. Khi nhà rông mới hoàn thành, dân làng tổ chức lễ cúng để bày tỏ lòng biết ơn, cầu mong bình an, no đủ, mùa màng thuận lợi.

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Già làng và người có uy tín thực hiện nghi thức cúng bên cây nêu

Nhà rông làng Ia Gri được UBND tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng theo kiến trúc truyền thống, sử dụng các vật liệu tự nhiên như gỗ, tranh, tre. Công trình hoàn thành mang lại niềm vui cho dân làng, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa Jrai đến người dân và du khách.

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Người dân chuẩn bị thực hiện nghi lễ trong nhà rông

Tại buổi lễ, già làng và những người có uy tín thực hiện nghi thức cúng bên cây nêu và trong nhà rông. Dân làng chuẩn bị lễ vật gồm 1 con trâu, 1 con dê, 1 con heo, rượu ghè cùng cây nêu và các vật dụng phục vụ nghi lễ.

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Người dân múa xoang tại buổi lễ

Trong tiếng cồng chiêng, người dân múa xoang, giao lưu cùng du khách. Nhiều du khách hào hứng tham gia, tìm hiểu nét văn hóa truyền thống của cộng đồng Jrai.

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Người dân đánh chiêng tại buổi lễ

Thông qua hoạt động phục dựng, ban tổ chức mong muốn góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống của người Jrai, tạo thêm cơ hội để người dân và du khách tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa Gia Lai.

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Du khách ghi lại các hoạt động tại buổi lễ
HỮU PHÚC

Từ khóa

Làng Ia Gri Cây nêu UBND tỉnh Gia Lai xã Biển Hồ

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