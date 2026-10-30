Khơi thông nguồn nhân lực văn hóa

Nhà nước xây dựng chính sách, nhà trường đào tạo, doanh nghiệp tuyển dụng. Ba bên luôn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ. Thế nhưng, thực tế giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng vẫn đang có khoảng cách không nhỏ. Nhiều doanh nghiệp sau tuyển dụng đã phải tái đào tạo nhân sự.

Tại hội thảo khoa học quốc tế về hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực văn hóa do Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức mới đây, vấn đề phối hợp giữa ba bên tiếp tục được đặt ra.

Điều cần thiết lúc này là chuyển từ những thỏa thuận hợp tác trên giấy sang các hoạt động cụ thể trong đào tạo và tuyển dụng.

Đào tạo cho ngành văn hóa có cái khó rất riêng. Nhân sự văn hóa hôm nay đòi hỏi vừa am hiểu công nghệ, giỏi bắt nhịp xu hướng của giới trẻ, nhưng cái gốc vẫn phải là chiều sâu văn hóa lịch sử và bản sắc dân tộc.

Đào tạo chệch hướng không chỉ gây lãng phí tiền bạc, mà nguy hiểm hơn là tạo ra một thế hệ làm văn hóa hời hợt, biến di sản thành những sản phẩm ngô nghê, lai căng.

Nhiều chuyên gia tại hội thảo cho rằng, muốn thoát khỏi lối mòn, phải thay đổi từ cách làm. Doanh nghiệp không thể coi mình là "khách qua đường", nhận vài ba sinh viên vào thực tập cho xong chỉ tiêu. Muốn có người giỏi, doanh nghiệp phải xắn tay cùng nhà trường làm lại giáo trình, bước vào lớp học giảng dạy và chấm điểm năng lực thực tế.

Ngược lại, nhà trường cũng không được thả trôi theo thị trường, phải kiên định giữ cái gốc tri thức, thứ mà doanh nghiệp không tự đào tạo được. Trong khi đó, vai trò của các cơ quan chức năng cũng không dừng ở quản lý hành chính đơn thuần, mà cần làm người mở đường, luật hóa rõ ràng quyền lợi và trách nhiệm của từng bên.

Xây dựng nguồn nhân lực văn hóa là yếu tố sống còn đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa. Thế nhưng, nếu việc hợp tác giữa ba bên vẫn trông chờ vào sự "tùy duyên" hay các mối quan hệ cá nhân, tình trạng đứt gãy nhân lực sẽ vẫn lặp lại.

Chỉ khi Nhà nước trải đường, nhà trường giữ gốc và doanh nghiệp chắp cánh, nguồn nhân lực văn hóa mới đủ sức đứng vững và tạo ra giá trị thật trên thị trường.

VĨNH XUÂN