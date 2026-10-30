Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam muốn giữ chân khán giả ba ngày ở Đà Lạt

Theo ban tổ chức, chương trình sẽ có 3 buổi biểu diễn, khai mạc dự kiến diễn ra từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 6-11 tại quảng trường Lâm Viên, mở cửa miễn phí phục vụ khán giả. Ngày 7-11, chương trình tổ chức tại khu vực phía trước rạp 3-4, khu Hòa Bình. Riêng ngày 8-11, lễ hội khép lại tại khuôn viên dự án HAUS Da Lat với chương trình dành cho khách mời.

Quảng trường Lâm Viên đang gấp rút dựng sân khấu phục vụ Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lễ hội quy tụ các nghệ sĩ quốc tế như: Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West và Raul Midón (Hoa Kỳ), cùng các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Hàn Quốc. Trong nước có nhiều ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Trần Thu Hà, nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí và Hoài Sa…

UBND tỉnh Lâm Đồng họp báo cung cấp thông tin lễ hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nhạc sĩ Huy Tuấn, Tổng đạo diễn Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam, chia sẻ, nhiều người nghĩ jazz là nhạc nước ngoài. Thực tế, dòng nhạc này đã có đời sống ở Việt Nam từ lâu, gắn với nhiều nghệ sĩ Việt Nam.

Rất nhiều người chơi jazz và âm nhạc Việt chịu nhiều ảnh hưởng từ thể loại này. Nhiều cụ ngày xưa đã dùng blues (một trong những nền tảng và nguồn cảm hứng quan trọng của jazz) để sáng tác. Nhiều tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy đã được chuyển sang thể loại này.

“Chúng tôi muốn giữ chân khán giả suốt ba ngày cuối tuần để họ trải nghiệm hết Đà Lạt. Sáng uống cà phê, đi thăm thú, tối đi nghe nhạc. Mỗi ngày một địa điểm tạo tâm thế khác nhau”, nhạc sĩ Huy Tuấn kỳ vọng.

Nhạc sĩ Huy Tuấn, Tổng đạo diễn Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam, chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam tại Đà Lạt được xem là bước khởi đầu cho một hướng phát triển giàu tiềm năng. Đó là đưa những giá trị văn hóa và nghệ thuật trở thành một phần trong bản sắc điểm đến, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Đà Lạt thành thành phố sáng tạo năng động. Sự kiện góp phần nâng tầm hình ảnh Lâm Đồng trong mạng lưới du lịch, văn hóa trong nước và quốc tế.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật thuộc chuỗi chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026. Lễ hội mang đến không gian thưởng thức âm nhạc đặc sắc, với sự giao lưu của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Sự kiện thể hiện định hướng của tỉnh trong việc phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Lễ hội này cũng là một trong những nỗ lực cụ thể nhằm đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch, tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách, quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng năng động, sáng tạo, giàu bản sắc.

ĐOÀN KIÊN