Tác phẩm của nhà văn Đoàn Giỏi lên màn ảnh rộng

Phim vừa có buổi công chiếu ra mắt vào tối 28-10 tại TPHCM, với sự tham dự của đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cùng ê-kíp đoàn phim.

Ê-kíp đoàn phim tại buổi công chiếu phim. Ảnh: ĐPCC

Giao điểm sinh tử do đạo diễn Ngô Xuân Phước cầm trịch. Phim lấy bối cảnh năm 1952, giữa Chiến khu Đ, người giao liên trẻ Nguyễn Văn Dũng vừa thoát chết trở về và buột miệng những lời mê sảng. Từ đó lộ ra manh mối về một kho vũ khí quân Nhật bỏ lại, thất lạc trong rừng sâu.

Đội truy tìm do chỉ huy Ninh dẫn đầu nhận lệnh lên đường. Theo sát họ là toán biệt kích Pháp do sĩ quan Laurent chỉ huy, quyết giành cho được kho vũ khí này.

Càng vào sâu, đường đi càng hiểm trở, thác lũ, địa hình bị chia cắt, những cuộc phục kích liên tiếp khiến đội hình tách rời. Dũng rơi vào tay địch, rồi tin anh đầu hàng lan ra. Đồng đội vẫn phải đi tiếp, dù trong lòng không khỏi nghi ngờ. Nhưng trong tay địch, Dũng vẫn giữ kín bí mật và tìm cách bảo vệ những người đang bị truy đuổi.

Phim có bối cảnh quay chính trong rừng. Ảnh: ĐPCC

Nhờ đồng bào cưu mang và dẫn đường, đội của Ninh dần tiến gần mục tiêu. Trận đối đầu cuối cùng diễn ra trên cánh đồng cỏ lau, nơi bom lửa dội xuống và họ phải chiến đấu để mở đường sống cho nhau.

Đạo diễn Xuân Phước cho biết, từ nhỏ đã yêu thích những câu chuyện lịch sử, đặc biệt là tác phẩm của nhà văn Đoàn Giỏi. Vì vậy, khi được giao thực hiện bộ phim dựa trên tác phẩm của ông, anh xem đây vừa là một vinh dự lớn, vừa là thử thách không nhỏ.

Tác phẩm tái hiện cuộc chiến khốc liệt, nhiều hy sinh. Ảnh: ĐPCC

“Phim lịch sử đòi hỏi sự đầu tư công phu về bối cảnh, phục trang và kiến thức lịch sử. Với niềm đam mê cùng sự nỗ lực của toàn ê-kíp, chúng tôi đã cố gắng hoàn thành bộ phim một cách sinh động nhất”, đạo diễn Xuân Phước chia sẻ.

Cũng theo đạo diễn Xuân Phước, quá trình thực hiện bộ phim kéo dài hơn một năm, trong đó riêng việc chỉnh sửa kịch bản mất khoảng 6 tháng, với sự tư vấn của nhiều chuyên gia. Anh cho biết, gần như toàn bộ bối cảnh phim được quay trong rừng, với nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt và sức khỏe.

Thông qua bộ phim, ê-kíp mong muốn khán giả cảm nhận được tâm huyết và tinh thần yêu nước mà ê-kíp gửi gắm; khơi dậy niềm tự hào, giúp các thế hệ hôm nay hiểu hơn về sự hy sinh và tinh thần quả cảm của cha ông, từ đó thêm yêu quê hương, đất nước.

Poster chính thức phim Giao điểm sinh tử. Ảnh: ĐPCC

Tác phẩm thuộc thể loại lịch sử, hành động, tâm lý chiến tranh có sự tham gia của dàn diễn viên: Hiếu Nguyễn, Huỳnh Minh Kiên, Thạch Kim Long, Thanh Hiền, Sỹ Toàn, Huỳnh Trường Thịnh…

Hiện phim chưa có lịch phát hành tại các cụm rạp.

Trailer phim Giao điểm sinh tử. Nguồn: ĐPCC

VĂN TUẤN