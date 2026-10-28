Mơ show - nét đẹp đến từ ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (đường Lữ Gia, phường Phú Thọ) nằm trong một khu vực nhộn nhịp của TPHCM. Thế nhưng, những ngày cuối tuần qua, chỉ cần bước vào khán phòng của rạp, khán giả sẽ bất ngờ cảm nhận khi sự ồn ào náo nhiệt của đô thị như được bỏ lại sau lưng. Một thế giới của sự giao hòa giữa trời, mây, đất và nước… được gắn kết bởi cấu trúc nghệ thuật trong chương trình Mơ show .

1. Mơ show (Trung tâm Nghệ thuật TPHCM sản xuất) là một vở diễn nghệ thuật tổng hợp nhiều hình thức: từ xiếc, rối đến trình diễn ánh sáng 3D mapping. Với khán giả, vở diễn không nặng nề mà giống như một dòng chảy vào tâm thức của người xem.

Nghệ thuật biểu diễn xiếc trong Mơ show (NSND-TS ỨNG DUY THỊNH)

Từ những chuyển động của hình ảnh, cao độ của âm thanh cùng với sự thể hiện thông qua vũ đạo, các nghệ sĩ đã chạm vào những cảm xúc, gợi lên những liên tưởng, suy tưởng đa chiều, đa góc cảm của mỗi khán giả.

Thông qua những hình thức biểu diễn, vở diễn đã tìm ra cách ngắn nhất để đến với trái tim người xem, thức tỉnh, neo đậu và đồng hành đến nốt nhạc cuối cùng.

Để mang đến những cảm xúc ấy, điều đáng chú ý nhất của vở diễn là vai trò chỉ đạo nội dung và chỉ đạo nghệ thuật. Người thực hiện đã không làm theo lối cũ là để các nhân vật, nhóm nhân vật đối thoại, lý giải, hay đưa ra những bài học trực diện. Nội dung của Mơ show chỉ mang tính gợi mở, hướng người xem đến việc tự cảm nhận.

2. Trong nghệ thuật, mỗi vở diễn, mỗi tác phẩm sáng tạo, nếu có thể để lại cho khán giả một thông điệp tích cực, những gửi gắm mang lại sự nhẹ nhàng, thư thái trong tinh thần, tình cảm của khán giả thì đó cũng chính là một sự cống hiến. Ở góc độ đó, Mơ show đã làm tốt.

Từ tổng đạo diễn, các chỉ đạo nghệ thuật, nội dung, các nghệ sĩ, nhân viên hỗ trợ đã cùng nhau tạo nên một bức tranh tổng thể với âm nhạc, múa, xiếc, rối, thiết kế mỹ thuật, âm thanh, ánh sáng; tất cả đã cùng tổng hòa, tương hỗ, tạo điều kiện cho nhau được thể các thế mạnh, vẻ đẹp của mỗi hình thức biểu diễn, mang đến những khoảnh khắc vui, đẹp, lạc quan và mộng mơ.

Nghệ thuật múa của vở diễn cũng không cố khoe kỹ thuật mà ở đây các biên đạo và diễn viên đã xây dựng được những mảng, miếng, hình, khối và sự chuyển động hợp lý để phục vụ cho tuyến nội dung của Mơ show.

Chuyển động hài hòa, đẹp mắt của ngôn ngữ múa cùng phối hợp nghệ thuật xiếc tạo ra được những khoảnh khắc thú vị, nhận được những tràng pháo tay liên tục của khán giả.

Có một chi tiết khá độc đáo là dù mang tính hiện đại nhưng vở diễn lại khéo léo sử dụng âm nhạc dân gian để hòa âm, phối khí. Người xem thấy sự gắn kết khá hài hòa giữa âm thanh và hình ảnh, giữ và phát huy vai trò của mình trong toàn bộ vở diễn.

Những thanh âm truyền thống đã đóng vai trò khơi gợi, tạo nền tảng, linh hồn cho mọi chuyển động của nội dung và hình ảnh trên sân khấu.

Mơ show đã để lại một ấn tượng đẹp trong lòng người xem, đặc biệt là vẻ đẹp hòa trộn giữa nhiều loại hình nghệ thuật, tạo nên một bức tranh tổng thể đầy sắc màu, đóng góp quan trọng vào việc làm đa dạng, hấp dẫn cho môi trường biểu diễn của TPHCM.

Một trong những điểm ấn tượng của vở diễn là hình ảnh nhân vật trung tâm - bé Mơ, được thể hiện dưới dạng con rối hình thể do nhiều nghệ sĩ cùng điều khiển phối hợp nhịp nhàng trên sân khấu. Việc tạo nhân vật trung tâm giúp toàn bộ vở diễn có tính gắn kết cao, đưa khán giả đi theo mạch hành trình trưởng thành của nhân vật để thấy được khát vọng vươn lên, đam mê và tình yêu dành cho nghệ thuật.

NSND-TS ỨNG DUY THỊNH