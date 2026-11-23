UBND tỉnh Gia Lai vừa trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với “Địa điểm Chiến thắng Đồng Khô năm 1966” và khởi công công trình tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Cấm An Sơn, đều thuộc phường Tam Quan.

Địa điểm Chiến thắng Đồng Khô thuộc khu phố Tân An, phường Tam Quan, trước đây là thôn Tân An, xã Hoài Châu. Ngày 11-5-1966, Trung đoàn 22 (Sư đoàn 3 Sao Vàng) cùng lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương chiến đấu kiên cường, bẻ gãy các đợt hành quân càn quét của địch.

Chiến thắng Đồng Khô là dấu mốc lịch sử, ghi nhận tinh thần chiến đấu và sự đóng góp của quân, dân địa phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai (phải) trao bằng xếp hạng di tích đến phường Tam Quan

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch, việc xếp hạng di tích không chỉ ghi nhận giá trị lịch sử mà còn đặt ra trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa những ký ức hào hùng đến thế hệ trẻ.

Cũng trong dịp này, phường Tam Quan tổ chức khởi công công trình xây dựng, bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Cấm An Sơn. Đây là địa danh ghi dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Hoài Nhơn. Ngày 19-8-1945, Ủy ban khởi nghĩa huyện Hoài Nhơn do đồng chí Trịnh Hồng Kỳ làm Trưởng ban được thành lập tại đây. Nơi đây sau đó trở thành địa điểm hội họp bí mật, tổ chức luyện tập quân sự, chuẩn bị lực lượng cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945.

Dự án được triển khai giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 44 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 31 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm san nền, chỉnh trang bia di tích, xây dựng đài tưởng niệm kết hợp phù điêu nghệ thuật tái hiện khí thế khởi nghĩa năm 1945…

Dịp này, phường Tam Quan trao quà tri ân thân nhân đồng chí Trịnh Hồng Kỳ, nguyên Trưởng ban Khởi nghĩa huyện Hoài Nhơn trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Qua.

NGỌC OAI