Thanh niên bị bắt cóc vì vay tiền đánh bạc

Ngày 29-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an xã Thăng An kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo điều tra, ngày 24-9, Zhang K. (sinh năm 1996, quốc tịch Trung Quốc) đến Casino Hoiana (TP Đà Nẵng) để chơi đánh bạc và vay 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng) từ He Kai (sinh năm 1979). Sau khi thua hết tiền, Zhang K. bị nhóm của He Kai gồm các đối tượng Wang Jun (sinh năm 1995), Wang Shao Bo (sinh năm 1985) khống chế, đưa về nhà nghỉ N.H. (xã Thăng An, TP Đà Nẵng) để canh giữ, buộc nạn nhân gọi điện về cho người thân ở Trung Quốc trả nợ thì mới được thả.

Trong thời gian “giam giữ” Zhang K., Wang Jun chịu trách nhiệm mua đồ ăn, thức uống; Wang Shao Bo theo dõi, không để nạn nhân bỏ trốn; He Kai thường xuyên đến thúc ép Zhang K. liên lạc với gia đình. Dù không bị hành hung nhưng Zhang K. hoàn toàn bị tước đoạt quyền tự do.

Đến khoảng 19 giờ ngày 25-9, qua kiểm tra hành chính, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và giải cứu nạn nhân, đồng thời bắt giữ Wang Shao Bo, Wang Jun ngay tại hiện trường. Sau đó, đối tượng cầm đầu He Kai cũng bị truy bắt đưa về trụ sở để điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã áp dụng các biện pháp tố tụng khẩn cấp đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”; đồng thời tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan.

PHẠM NGA