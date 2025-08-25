Tạm dừng lưu thông đối với người và phương tiện qua cầu Cửa Hội

Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản số 4340/TB-SXD thông báo về việc tạm dừng lưu thông trên công trình cầu Cửa Hội.

Cầu Cửa Hội

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại trên công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh thông báo áp dụng biện pháp ứng phó với sự cố, thiên tai trên công trình cầu Cửa Hội do ảnh hưởng của cơn bão số 5 - Kajiki.

Tạm dừng lưu thông đối với người và mọi phương tiện qua cầu Cửa Hội, trừ xe ưu tiên và xe phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai kể từ 6 giờ sáng ngày 25-8-2025 cho đến khi đảm bảo điều kiện an toàn qua cầu theo quy định.

Giao Công ty cổ phần 487 - đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình cầu Cửa Hội tổ chức thực hiện việc rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24 giờ đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa (tại các khu vực nút giao hai đầu công trình); tuyệt đối không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và xã Đan Hải của tỉnh Hà Tĩnh. Cầu có chiều dài 1.728m, trong đó phần cầu chính gồm 3 nhịp với 2 tháp dây văng hình búp sen. Chiều rộng phần cầu chính là 18,5m và phần cầu dẫn là 16m. Công trình có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách địa phương của hai tỉnh. Cầu được khởi công vào ngày 15-2-2019 và thông xe vào ngày 14-3-2021.

DƯƠNG QUANG