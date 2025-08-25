Xã hội

Giao thông

Tạm dừng lưu thông đối với người và phương tiện qua cầu Cửa Hội

SGGPO

Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản số 4340/TB-SXD thông báo về việc tạm dừng lưu thông trên công trình cầu Cửa Hội.

Cầu Cửa Hội
Cầu Cửa Hội

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại trên công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh thông báo áp dụng biện pháp ứng phó với sự cố, thiên tai trên công trình cầu Cửa Hội do ảnh hưởng của cơn bão số 5 - Kajiki.

Tạm dừng lưu thông đối với người và mọi phương tiện qua cầu Cửa Hội, trừ xe ưu tiên và xe phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai kể từ 6 giờ sáng ngày 25-8-2025 cho đến khi đảm bảo điều kiện an toàn qua cầu theo quy định.

a3.jpg
Cầu Cửa Hội

Giao Công ty cổ phần 487 - đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình cầu Cửa Hội tổ chức thực hiện việc rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24 giờ đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa (tại các khu vực nút giao hai đầu công trình); tuyệt đối không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và xã Đan Hải của tỉnh Hà Tĩnh. Cầu có chiều dài 1.728m, trong đó phần cầu chính gồm 3 nhịp với 2 tháp dây văng hình búp sen. Chiều rộng phần cầu chính là 18,5m và phần cầu dẫn là 16m.

Công trình có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách địa phương của hai tỉnh. Cầu được khởi công vào ngày 15-2-2019 và thông xe vào ngày 14-3-2021.

Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Hà Tĩnh Nghệ An bão số 5 cầu Cửa Hội Sông Lam cấm lưu thông cảnh báo nguy hiểm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn