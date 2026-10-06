"Giờ chơi không điện thoại" được nhân rộng ở nhiều trường học

Năm học 2026-2027, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM triển khai mô hình "Giờ ra chơi không điện thoại" mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

Học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông) tham gia hoạt động văn nghệ vào giờ ra chơi không điện thoại

Tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông), các phòng học chính khóa và phòng học bộ môn đều được lắp đặt hệ thống tủ chứa điện thoại di động cho học sinh.

Đây là một trong những giải pháp giúp việc không sử dụng thiết bị điện tử trong giờ học trở thành thói quen của học sinh. Việc sử dụng điện thoại vẫn được thực hiện khi phục vụ hoạt động học tập và được giáo viên cho phép.

Học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông) cất điện thoại vào tủ đầu mỗi buổi học

Tủ chứa điện thoại được trang bị khóa an toàn; điện thoại được sắp xếp, bảo quản theo mã số học sinh, có sự phối hợp và giám sát của giáo viên và ban cán sự lớp. Điện thoại được trả lại cho học sinh vào cuối mỗi buổi học.

Việc cất giữ điện thoại nhận được sự ủng hộ của tất cả học sinh, giáo viên và phụ huynh

Cùng với việc bố trí tủ chứa điện thoại tại các phòng học, nhà trường triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng “Giờ ra chơi không điện thoại” nhằm tạo thêm không gian để học sinh vui chơi, giao lưu và tham gia các hoạt động tập thể như biểu diễn văn nghệ, chia sẻ kinh nghiệm học tập...

Học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông) tham gia hoạt động văn nghệ vào giờ ra chơi không điện thoại

Thông qua các hoạt động, học sinh từng bước hình thành ý thức tự giác, biết sử dụng thiết bị điện tử nói riêng và công nghệ nói chung một cách phù hợp, văn minh và có trách nhiệm trong môi trường học đường.

Tương tự, tại Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định), nhằm hưởng ứng "Giờ ra chơi không điện thoại", nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo đã được tổ chức cho học sinh tham gia như: thiết kế mô hình núi lửa, làm thí nghiệm "quả trứng lơ lửng", sáng tạo tranh cát nghệ thuật, làm bánh phục linh... đã mang đến nhiều trải nghiệm thú vị nhưng không kém phần bổ ích, giúp học sinh "học mà chơi, chơi mà học".

Một số hình ảnh "Giờ ra chơi không điện thoại" tại Trường THCS Hà Huy Tập:

Học sinh tham gia hoạt động thiết kế mô hình núi lửa hưởng ứng "Giờ ra chơi không điện thoại"

Các em hào hứng với sản phẩm "mô hình núi lửa"

Học sinh làm bánh phục linh vào "Giờ ra chơi không điện thoại"

Học sinh tự hào với dĩa bánh phục linh do tự tay các em làm

Từ tháng 10-2025 đến tháng 12-2025, Sở GD-ĐT TPHCM thí điểm mô hình “Giờ ra chơi hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử” trong trường học. Có 16 cơ sở giáo dục tham gia thí điểm. Sau 2 tháng triển khai, ghi nhận cho thấy giờ ra chơi tại các trường học trở nên sôi nổi, tăng tương tác trực tiếp; học sinh tham gia các hoạt động vận động, vui chơi tập thể, đọc sách, chơi cờ, sinh hoạt câu lạc bộ. Tình trạng học sinh sử dụng điện thoại di động thụ động, đơn lẻ, tách biệt trong giờ ra chơi giảm rõ rệt; học sinh hình thành thói quen sử dụng điện thoại di động đúng mục đích, đúng thời điểm và không gian quy định. Qua thống kê, hơn 80% học sinh tham gia ít nhất một hoạt động thay thế trong giờ ra chơi. Tỷ lệ phụ huynh đồng thuận đối với các hoạt động thay thế điện thoại di động lên đến hơn 97%. Trên cơ sở đó, từ tháng 1-2026, ngành giáo dục và đào tạo TPHCM triển khai “Giờ ra chơi hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử” tại tất cả các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM.

THU TÂM