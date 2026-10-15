Gỡ điểm nghẽn để QTSC phát triển thành trung tâm công nghệ số của TPHCM

Chiều 15-10, Đoàn công tác do đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, dẫn đầu khảo sát thực tế tại Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy khu phát triển thành trung tâm công nghệ số của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu chỉ đạo tại buổi khảo sát.

Theo báo cáo của QTSC, hiện khu có quy mô 43ha, với 28 nhà đầu tư và tỷ lệ lấp đầy đất thương phẩm đạt hơn 86%, tổng vốn đăng ký xây dựng khoảng 4.305 tỷ đồng. QTSC hiện có 114 doanh nghiệp công nghệ số với hơn 650 sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ, xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia. Tổng doanh thu tích lũy của các doanh nghiệp trong khu đạt hơn 144.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu hơn 4,5 tỷ USD.

Hệ sinh thái QTSC hiện thu hút khoảng 22.000 người làm việc và học tập, hoạt động đổi mới sáng tạo cũng ngày càng được mở rộng, với hơn 38 startup, hơn 249 sản phẩm, dịch vụ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Thời gian tới, QTSC đặt mục tiêu phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu, IoT, bán dẫn, các công nghệ mới nổi; đồng thời nghiên cứu mở rộng mô hình khu công nghệ số tập trung tại các địa bàn khác của TPHCM.

Bên cạnh những kết quả đạt được, QTSC hiện đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Chưa xác định rõ cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối, quy chế tổ chức và hoạt động QTSC vẫn chưa được ban hành, thủ tục đầu tư tại QTSC còn kéo dài, một số dự án cụ thể vẫn đang vướng thủ tục thuê đất, chính sách giá điện…

Đoàn công tác tham quan hệ sinh thái tại QTSC.

Theo ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc QTSC, trước những yêu cầu phát triển mới, QTSC kiến nghị TPHCM tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ, trong đó có Trung tâm AI CoE, mở rộng trung tâm dữ liệu, trung tâm điều hành thông minh (IOC) trên nền tảng GIS và dữ liệu lớn, cũng như phát triển trung tâm dữ liệu lớn phục vụ TPHCM và khu vực.

Về lâu dài, đề xuất phát triển QTSC thành Tổng Công ty Công nghệ số của TPHCM, đóng vai trò đầu mối phát triển hạ tầng và hệ sinh thái công nghệ số, góp phần xây dựng TPHCM trở thành trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Để mục tiêu này trở thành hiện thực, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và thủ tục được xem là yêu cầu cấp thiết.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ, nhấn mạnh, cần nhìn nhận lại vai trò của các doanh nghiệp công nghệ trong bối cảnh phát triển mới, nghiên cứu mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động phù hợp để phát huy nguồn lực này. Tài sản lớn nhất của QTSC không chỉ là quỹ đất hay hệ thống hạ tầng, mà chính là cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp số đang hoạt động tại đây.

Cùng với đó, phát triển công nghệ không thể chỉ dừng ở hạ tầng kỹ thuật mà phải gắn với một hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh, bao gồm trường học, bệnh viện, dịch vụ thương mại và các tiện ích thiết yếu. Đây là điều kiện để thu hút chuyên gia, nhân lực chất lượng cao cùng gia đình đến sinh sống, làm việc lâu dài.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ, phát biểu tại buổi làm việc

Ngoài ra, cần nghiên cứu mô hình tổ chức doanh nghiệp có đủ năng lực phát triển hạ tầng, dịch vụ số và tham gia khai thác dữ liệu của thành phố. Hiện TPHCM đang thúc đẩy nhiều dự án trung tâm dữ liệu, với sự tham gia của các sở, ngành và nhà đầu tư. Do đó, cần có đơn vị đủ năng lực chuyên môn, nhân lực và nguồn lực để tham gia phát triển, vận hành hệ thống dữ liệu, phục vụ định hướng xây dựng nền kinh tế dữ liệu của thành phố.

Kết luận nội dung trao đổi, Phó chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở, ngành rà soát kiến nghị của QTSC, những vấn đề có thể giải quyết ngay cần được khẩn trương triển khai thực hiện; nội dung liên quan đến quy hoạch, mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và theo dõi. Đây là những vấn đề quan trọng đối với định hướng phát triển công nghệ số của thành phố trong các năm tới, do đó cần được các đơn vị tập trung đeo bám, bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai.

BÙI TUẤN