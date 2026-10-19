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Hà Nội: Điều tra nguyên nhân vụ 2 người tử vong tại hồ điều hòa Định Công

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Ngày 19-10, Công an phường Định Công (Hà Nội) phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 2 người tử vong tại hồ điều hòa Định Công vào tối 18-10.

Khoảng 21 giờ ngày 18-10, lực lượng chức năng nhận tin báo có 2 người bị đuối nước tại hồ điều hòa Định Công. Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP Hà Nội điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai tìm kiếm, cứu nạn.

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Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: ĐĂNG MẠNH

Lực lượng chức năng sử dụng lưới và dây để rà soát khu vực xảy ra sự việc. Đến 23 giờ cùng ngày, 2 thi thể được tìm thấy, đưa vào bờ và bàn giao cho Công an phường Định Công.

Danh tính các nạn nhân được xác định là N.X.T. (sinh năm 1981, quê Bắc Ninh) và N.N.B. (sinh năm 1980, quê Thanh Hóa).

Xung quanh hồ có nhiều biển cảnh báo với nội dung không câu cá, vứt rác, phế thải xuống hồ; không tắm, bơi lội, chèo thuyền. Tuy nhiên, ven hồ vẫn có nhiều thuyền nhỏ được để sẵn phục vụ việc câu cá.

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Hà Nội điều tra nguyên nhân đuối nước hồ điều hòa Định Công

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