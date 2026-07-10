5 học sinh ở Lâm Đồng đuối nước tử vong

Trong lúc rủ nhau đi tắm tại hồ thủy lợi Y Thịnh, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, 5 học sinh 11 tuổi bị đuối nước, tử vong.

Trưa 10-7, lực lượng cứu hộ xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, đã tìm thấy thi thể 5 học sinh Trường THCS Nâm N’Đir tử vong do đuối nước tại hồ thủy lợi Y Thịnh.

Hồ thuỷ lợi nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, một nhóm học sinh Trường THCS Nâm N’Đir rủ nhau đến hồ Y Thịnh tắm. Không may, 5 học sinh gồm Đ.M.T., L.T.Y.C., B.M.T., L.T.N. và B.T.N.T. cùng 11 tuổi, ngụ thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung, bị đuối nước.

Thời điểm xảy ra vụ việc, 3 học sinh chưa xuống nước phát hiện sự việc nên chạy đi tìm người đến trợ giúp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Nâm Nung đã huy động công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút, thi thể 5 nạn nhân được đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chính quyền địa phương phối hợp tìm kiếm 5 học sinh bị đuối nước

UBND xã Nâm Nung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với Ban tự quản thôn hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự, đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 25 vụ tai nạn thương tích làm 28 trẻ em tử vong. Trong đó, có 22 vụ đuối nước làm 25 trẻ em tử vong; 3 vụ tai nạn khác làm 3 trẻ em tử vong.

ĐOÀN KIÊN