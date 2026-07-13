Xã hội

Đuối nước khi tắm biển ở Quảng Ngãi, 2 người tử vong, vẫn chưa tìm thấy nạn nhân 5 tuổi

SGGPO

Sáng 13-7, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước do tắm biển.

Đến sáng 13-7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang khẩn trương tìm kiếm cháu Võ V.T.N. (5 tuổi, cháu ngoại bà Ch, trú tại tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh), nạn nhân còn mất tích trong vụ đuối nước xảy ra tại khu vực bờ kè Thạch By 2.

Tắm biển, 2 người đuối nước tử vong, 1 người mất tích
Thân nhân và người dân đang ngóng tìm người thân bị đuối nước

Vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 12-7, bà Bùi T. Tr (67 tuổi), Lê T. Ch (60 tuổi) và cháu trai Võ V.T.N. (cùng trú tại tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh) đi tắm biển tại khu vực bờ kè Thạch By 2 thì bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai tìm kiếm.

Đến 18 giờ 20 phút ngày 12-7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bà Tr và bà Ch.

Hiện các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang mở rộng phạm vi, tích cực tìm kiếm cháu Võ V.T.N.

NGUYỄN TRANG

Từ khóa

tắm biển đuối nước tìm kiếm nạn nhân Quảng Ngãi

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