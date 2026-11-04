Hàng không châu Âu náo loạn vì có đe dọa đánh bom

Hãng thông tấn ANSA (Italy) đưa tin, một loạt đe dọa đánh bom nhằm vào ít nhất 7 chuyến bay thương mại tại châu Âu trong ngày 3-11 (giờ địa phương) đã kích hoạt các quy trình an ninh khẩn cấp tại Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Bulgaria.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện chất nổ trên các máy bay, nhưng các cảnh báo đã gây gián đoạn hoạt động hàng không tại nhiều nước châu Âu. Một số chuyến bay buộc phải chuyển hướng, nhiều sân bay tạm ngừng hoạt động và không quân các nước điều động tiêm kích hộ tống máy bay thương mại.

Hành khách tập trung tại khu vực làm thủ tục ở một sân bay châu Âu. Ảnh minh hoạ: ANSA

Tại Italy, báo động được phát đi ngay trước 9 giờ sáng (giờ địa phương) sau khi Công ty quản lý sân bay Rome (ADR) nhận được email nặc danh cảnh báo có bom trên hai chuyến bay Ryanair của Ireland từ Lisbon (Bồ Đào Nha) và Dublin (Ireland) đến sân bay Fiumicino (Italy). Không quân Italy điều động hai tiêm kích, lực lượng chức năng kiểm tra máy bay, hành khách và hành lý nhưng không phát hiện chất nổ. Cảnh sát hàng không và cảnh sát bưu chính Italy đang điều tra nguồn gốc email.

Tại Tây Ban Nha, chuyến bay Ryanair từ Manchester (Anh) đến Murcia, chở 114 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn, phải kích hoạt quy trình ứng phó an ninh và sơ tán toàn bộ người trên máy bay để kiểm tra. Sân bay Murcia tạm ngừng hoạt động khoảng 2 giờ, trước khi mở cửa trở lại lúc 13 giờ cùng ngày, sau khi lực lượng chức năng không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tại Ba Lan, hai chuyến bay hướng đến Warsaw bị đe dọa đánh bom. Chuyến SAS từ Copenhagen (Đan Mạch) hạ cánh xuống sân bay Chopin, nơi một đường băng tạm thời bị phong tỏa để kiểm tra máy bay. Trong khi đó, chuyến LOT từ sân bay Heathrow (Anh) phải chuyển hướng đến sân bay Modlin. Sân bay này cũng tạm dừng hoạt động trong thời gian lực lượng chức năng kiểm tra an ninh.

Tại Bulgaria, nhà chức trách cũng triển khai kiểm tra an ninh đối với các chuyến bay đến Sofia sau khi nhận được cảnh báo đánh bom.

Các sự cố này xảy ra sau vụ một chuyến bay Wizz Air từ London Luton (Anh) phải chuyển hướng, hạ cánh xuống Budapest (Hungary) ngày 2-11 (giờ địa phương) vì nhận được tin đe dọa đánh bom.

HUYỀN HƯƠNG