Tàu chở dầu vướng thủy lôi, phát nổ tại eo biển Hormuz

Ngày 1-11 (giờ địa phương), Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố 2 tàu chở dầu, trong đó có một siêu tàu chở dầu, đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Hãng tin THX dẫn tuyên bố đăng trên trang tin chính thức Sepah News của IRGC cho biết, 2 tàu chở dầu bị cáo buộc vi phạm quy định lưu thông, tắt hệ thống định vị và nhận dạng, đồng thời di chuyển theo tuyến đường mà Iran không cho phép. Theo Hải quân IRGC, các tàu đã va phải thủy lôi trong những giờ trước đó. Riêng siêu tàu chở dầu hứng chịu một vụ nổ lớn và đang bốc cháy.

IRGC không công bố tên tàu, quốc tịch, chủ sở hữu cũng như thông tin về thương vong và thiệt hại. Hiện chưa có xác nhận độc lập về tuyên bố của phía Iran liên quan đến nguyên nhân các vụ nổ.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện thông tin về các tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này. Bất ổn tại Hormuz có thể tác động đến hoạt động xuất khẩu năng lượng của các quốc gia Trung Đông cũng như nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Một loạt cuộc không kích đã đánh trúng Ras Isa - cảng xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt nằm bên bờ Biển Đỏ, thuộc tỉnh Hodeidah, miền Tây Yemen. Ảnh: Yemen Online

Cũng liên quan diễn biến ở Trung Đông, tối 1-11 (giờ địa phương), lực lượng Houthi tại Yemen cho biết một loạt cuộc không kích đã đánh trúng Ras Isa - cảng xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt nằm bên bờ Biển Đỏ, thuộc tỉnh Hodeidah, miền Tây Yemen, trong đó có một cầu cảng và một tàu thương mại đang neo đậu tại đây.

Đài truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành đã lên án những cuộc không kích nhằm vào cảng Ras Isa, quy trách nhiệm thực hiện vụ tấn công cho máy bay chiến đấu Saudi Arabia.

Tin liên quan Iran tuyên bố tấn công siêu tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

HẠNH CHI