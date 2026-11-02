Bà I.Yotova giành chiến thắng vòng 2 bầu cử Tổng thống Bulgaria

Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu, Tổng thống Bulgaria Iliana Yotova, người ủng hộ đối thoại với Nga và phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 ngày 1-11.

Kết quả này đưa bà Yotova đến gần với việc trở thành nữ tổng thống đầu tiên được bầu trực tiếp trong lịch sử Bulgaria.

Tổng thống Bulgaria Iliana Iotova bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Sofia, Bulgaria. Ảnh: THX

Cuộc đua giành quyền lực diễn ra giữa bà Yotova, đồng minh của Thủ tướng Rumen Radev, và ông Andrey Gyurov, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Bulgaria và từng giữ chức Thủ tướng lâm thời. Gần 6,6 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Theo ước tính của các viện thăm dò, bà Yotova giành 57,4 - 58,2% số phiếu, bỏ xa mức 38,6 - 39,6% của đối thủ Gyurov. Trong khi đó, các khảo sát do Đài Truyền hình quốc gia Bulgaria công bố cho kết quả thấp hơn, với tỷ lệ ủng hộ bà Yotova dao động 51,1 - 52,5%, còn ông Gyurov đạt 43,4 - 44,6%.

Cựu Thủ tướng lâm thời Andrey Gyurov thừa nhận thất bại.

Nếu được kết quả được chính thức xác nhận, bà Yotova sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Bulgaria được bầu trực tiếp, giữ vai trò tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang và có quyền phủ quyết luật.

Bà Yotova giữ cương vị quyền tổng thống từ tháng 1, sau khi Tổng thống Rumen Radev từ chức để tham gia tranh cử Quốc hội. Bà ủng hộ duy trì tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), song cho rằng hòa bình tại Ukraine chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán. Trong khi đó, ông Gyurov được các lực lượng đối lập theo đường lối thân phương Tây hậu thuẫn.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chúc mừng bà Yotova, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Bulgaria trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, năng lực cạnh tranh và độc lập năng lượng.

Kết quả chính thức dự kiến công bố trong ngày 2-11 giờ địa phương.

HẠNH CHI