Hàng không châu Âu thiệt hại nặng do giá nhiên liệu bay tăng vọt

Theo kênh CNBC, Hội đồng Sân bay quốc tế châu Âu (ACI Europe) cảnh báo tình trạng thiếu hụt nhiên liệu hàng không tại châu Âu có thể xảy ra trong vòng ba tuần tới.

Sân bay Frankfurt tại Frankfurt, Đức. Ảnh: XINHUA

Do eo biển Hormuz bị phong tỏa, tại Tây và Bắc Âu, giá nhiên liệu bay đã tăng vọt hơn 1.500 USD/tấn, gấp đôi so với trước khi xung đột xảy ra. Trên phạm vi toàn cầu, châu Á và châu Âu là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi giá nhiên liệu bay đã lần lượt tăng 163% và 138%.

Áp lực chi phí và thiếu hụt nguồn cung đang buộc các hãng bay thu hẹp quy mô. Dự kiến, hãng hàng không Lufthansa của Đức đình chỉ hoạt động 20 đến 40 máy bay. Hãng hàng không giá rẻ hàng đầu châu Âu Ryanair cân nhắc tạm dừng 10% tổng số chuyến bay, trong khi hãng hàng không Scandinavia (SAS) thông báo hủy 1.000 chuyến bay trong tháng 4 này.

Theo báo cáo của Chính phủ Italy, dù các lệnh hạn chế tiếp nhiên liệu tại các sân bay lớn đã được dỡ bỏ tạm thời, nhưng nguy cơ hủy chuyến hàng loạt và giá vé máy bay tăng lên đang đe dọa trực tiếp đến ngành du lịch, một trụ cột của nền kinh tế Italy, ngay thềm cao điểm mùa hè.

Dự kiến, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 13-4 để xem xét các tác động của cuộc xung đột Trung Đông đối với lĩnh vực năng lượng và ngân sách công.

PHƯƠNG NAM